APEC峰會聚焦 中美俄談核武領域AI管控

中美俄領導人有望在下周亞太經合會（APEC）峰會期間舉行三方會談，港媒報導，烏克蘭和北韓等地緣政治問題已被排除在外，三方轉而聚焦可能達成共識的領域，尤其是承諾管控人工智慧（AI）在核武器領域的應用。

APEC經濟領袖會議將於18日至19日在大陸深圳舉行。香港南華早報引述消息人士報導，中美俄三國過去數周持續磋商，爭取敲定下周在APEC峰會期間，三國領導人會談的議程及禮賓安排。

消息人士稱，俄烏戰爭和朝鮮半島無核化等議題已基本不在考慮之列，各方轉而聚焦可能達成共識的領域，尤其是AI在核武器指揮與控制體系中的作用。消息人士也稱，三國工作層級團隊已討論AI在關鍵武器系統中的應用，以及可能發表一份反對未來發生任何核戰爭的聯合聲明。

報導指出，美國堅持要求加強三國之間的核武軍控，但北京長期以來拒絕這項提議。一位消息人士稱，中方提出就核透明度問題進行討論，這可能是為了取代全面的戰略穩定談判而採取的一種較為溫和的方式。

消息人士還稱，北京希望有關烏克蘭的任何談判都由美國和俄羅斯直接進行，而有關朝鮮半島的討論則由美國和北韓進行。因此，核武領域的AI治理是一個安全但「過時」，並且「容易實現」的選項。