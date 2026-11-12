福斯新能源車在陸熱銷 預期未來幾個月銷量將持續成長

福斯汽車集團表示，旗下福斯品牌上月在中國的電動車與油電混合車銷量創下紀錄。隨著在全球最大汽車市場扭轉頹勢的努力開始見效，公司預期未來幾個月銷量將持續成長。

福斯汽車11日表示，10月純電動車和插電式混合動力車，交付量比去年同期激增近350%，超過2.8萬輛，是歷來新高紀錄，主要受ID. Aura T6運動休旅車和ID. Era 5S轎車等新車型帶動成長。

福斯表示，預計未來幾個月將保持成長，目標是明年躋身中國新能源汽車品牌銷量前十。

對該集團而言，這是在中國市場難得的正面訊號。該集團日前才在報告中表示，在中國的合資企業已陷入虧損。在過度擁擠的中國汽車市場中，福斯與當地本土品牌的差距愈拉愈遠。

在此同時，路透同日報導，知情人士透露，福斯與江淮汽車合資的「大眾安徽」，尚未計劃在2027年或2028年推出新車型，只能依賴現有產品線。其中一位不願具名的知情人士表示，大眾安徽的管理層曾認為，現有產品陣容足以在2028年前確立品牌地位，並推動銷量。