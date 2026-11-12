數位及AI排名 香港排全球11

國際管理發展學院（ＩＭＤ）十一日發布《二○二六年世界數位及人工智慧排名》，榜單涵蓋全球七十個經濟體，香港位列全球第十一名、亞洲第四名。

中新社報導，據悉，本年度排名新增多項人工智慧（ＡＩ）評估指標。排名以治理、科技與基礎設施、效率、勞動力發展、價值觀五大因素為核心，下設十五個子因素、共計八十八項細化指標。數據回溯顯示，二○二二年至二○二五年間，香港在該系列排名中的位置介於第九位至第十六位。

香港在本次排名中整體表現亮眼，多項指標躋身全球前十名。其中，勞動力發展位列全球第二，效率排名全球第五，科技與基礎設施位居全球第十。在細分子因素中，香港的技術框架、行業做法、教育與培訓三項指標獲評全球第一，人才、社會取態、監管框架亦躋身全球前十。

香港特區政府發言人表示，排名肯定香港在數位和人工智慧發展方面是全球最具競爭力的經濟體之一。特區政府正循香港第一個五年規畫提出的方向，全力推動香港發展成為國際創科中心。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，排名肯定了香港數位及人工智慧發展的綜合實力。技術框架、行業做法、教育與培訓拿下全球第一，顯示香港在人才培育、科研基礎、企業應用上的扎實根基。他預期，在特區政府推進「ＡＩ+行動」、加碼算力建設等舉措帶動下，香港有望把現有優勢進一步轉化為實實在在的經濟和社會效益。