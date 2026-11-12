瀾滄江—湄公河地方合作 貿易額突破5千億美元

二○二六瀾滄江—湄公河地方政府合作論壇暨歷史文化名城對話會十日在四川樂山舉行，來自中國大陸、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南六國地方政府、友好組織、高等院校、企業等的二百餘名嘉賓參會。

中新社報導，今年是瀾湄合作首次領導人會議舉行十周年。十年來，中國大陸同湄公河國家貿易額突破五千億美元，較十年前增長百分之一百五十；一批惠民項目相繼落地見效，給六國人民帶來福祉。

站在十周年的新起點，本次論壇以「絲路續華章，湄瀾啟新程」為主題，圍繞數智化轉型、產教融合、文明互鑒、友城合作等話題展開探討，旨在促進瀾湄六國地方政府深化交流，拓展務實合作，推動流域的共同發展。

中國人民對外友好協會會長楊萬明致詞表示，希望六國地方政府積極參與瀾湄基礎設施互聯互通建設，把握數位化、綠色化機遇，推進數位經濟、智慧城市、清潔能源等領域合作，共同建設瀾湄流域經濟發展帶；拓展跨境電商、職業教育、防災減災等務實協作，實施更多「小而美」惠民項目。

越南駐重慶總領事館總領事裴原隆表示，十分關注新能源與綠色轉型議題。越南與中國大陸特別是四川經貿往來緊密，已有四川企業赴越投資太陽能光伏、水電等清潔能源項目。「越南在汙染治理、生態保護等領域還有一些難題，期待同中國及四川相關部門、企業深入交流，尋求解決方案。」

柬埔寨文化藝術部常務國務秘書哈杜認為，為進一步深化文化合作，瀾湄國家可加強文化遺產保護，推進知識經驗共享；依托活態文化遺產與文創產業，促進人文交流；通過文化節慶、遺產旅遊、文化交流，以及分享可持續城市發展、遺產保護管理先進經驗，拓展歷史文化城市之間的夥伴關係。