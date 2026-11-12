北京計畫培育5國際一流人形機器人企業

根據十一日發布的《北京市具身智能機器人產業高質量發展行動方案（二○二六至二○二八年）》，北京力爭到二○二八年，培育不少於五家國際一流、十家國內領先的人形機器人整機企業，具身智能模型、機器人本體和關鍵技術均達到國際一流水平；京津冀區域整機產能占大陸全國百分之二十五，關鍵零部件配套率超過百分之六十。

中新社報導，方案提到，支持研究多源信息融合、物理空間理解和人類情感識別等技術，推動實現從感知到認知的躍升，「大腦」認知達到理解物理規律約束、主動識別人類動作和表情等非語言指令水平；支持研究實時推理、跨本體遷移和自學習進化等技術，大幅提升多任務泛化、高可靠執行、快節拍作業、超精密操作的「小腦」能力。

方案明確，推動北京具身智能領域技術成果賦能京津冀工業機器人、服務機器人和特種機器人產品創新。支持代工生產和自建產線相結合、適當超前布局，在京形成每年二十萬台的整機生產能力。鼓勵北京具身智能機器人企業與津冀應用場景單位協同開展應用創新。圍繞車機融合、機電融合，在京津冀區域內建設一批研發製造園區，推動產業集群式發展。

方案指出，率先探索建設垂直細分領域應用創新平台推動相關領域實景實訓。在工業領域，聚焦先進製造、物流倉儲等場景，重點突破人機協同、工具使用、精準操作等能力，逐步勝任搬運轉送、檢測分揀、接插裝配、輔助加工等任務，形成不少於二十個工業領域標桿應用場景。服務領域，聚焦為老服務、醫療健康、公共服務、文旅科教、商超零售等場景。