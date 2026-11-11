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校招年薪47萬曾被嫌低 張雪：員工今年薪資很大機率普漲10%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
張雪機車董事長張雪11日在第十萬輛量產車下線活動。新華社
張雪機車董事長張雪11日在第十萬輛量產車下線活動。新華社

張雪機車第10萬輛整車11日在重慶生產基地正式下線，提前實現今年9月摩博會提出的年末10萬輛產量目標。張雪機車董事長11日表示：「張雪機車今年工資大概率會普漲10%。普漲是每年固定的，但今年會拉得稍微高一點。」

張雪曾於10月26日在重慶大學的校招時表示，本次校招計劃招收約百人，七成職位歸屬研發方向，研發職位起薪年薪人民幣10萬元至13萬元（新台幣47萬到61萬元），其餘職位年薪9萬元至12萬元（新台幣42萬到56萬元）。薪資方案在現場引發部分學生質疑，被認為低於預期。

21世紀經濟報導，張雪於11月3日發布影片稱：「還傲慢上了。難道選擇不是雙向的嗎？你不能逼我把應屆生工資提到人民幣20萬，就像我不能逼你來上班一樣。」

張雪11月6日更新影片稱，經確認本次校招共有36名重慶大學學生進入第2次面試。他表示，自己將參與這36人的面試，並承諾如果對方同意，會將面試過程公開。

談到此次輿論風波，他認為「這就是有些主播為了流量而狂奔製造出來的熱搜事件」。在他看來，其實根本不存在學生高傲，企業傲慢的問題。

央視財經報導，自2025年3月首輛量產車下線以來，張雪機車產能持續爬坡：首月產量1723輛，2025年11月達3000輛，2026年4月達5000輛，6月突破1萬輛。

張雪相關話題最近熱度不斷。張雪11月10日發布影片改口稱，冠軍車拍賣款不再捐給韓紅基金會。他說：「之前我有許諾過就是把我們真實的賽車拍賣，用於捐款給某某慈善基金會，但是這個會後面發生了一些事情，其實我內心是有些質疑的，就此說明前面的許諾失效。」

先前，張雪發影片宣布，將在22日的嘉年華活動中，拍賣53號冠軍賽。「拍賣所得所有款項我們全部用於資助中國小車手成長。」

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