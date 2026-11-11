陸烘焙業拚價格戰 台廠整合設備、原料開發差異化商品

面對大陸烘焙市場競爭加劇，大型商超及新興零食通路以低價烘焙商品吸引消費者，壓縮傳統麵包業者獲利空間。業內人士表示，烘焙業者除了回歸產品特色、提高商品附加價值，也需要透過學界、原物料廠商、食品職人及自動化設備業者跨領域合作，開發差異化商品、提升生產效率，以因應市場競爭及缺工挑戰。

台灣食品機械及自動化設備商百城機械今年成立30周年，11日在江蘇蘇州舉行第13屆「英雄聯盟新品發表會」。總經理蔡承諺表示，英雄聯盟是百城13年前推動的食品商業生態系，以「台灣隊」概念拓展市場，結合學界研發資源、原物料廠商、食品職人技術及百城自動化包餡設備，協助客戶從產品開發、打樣到商品化，協助客戶一站式完成產品開發。

蔡承諺指出，大陸食品市場競爭激烈，業者除了面對價格戰，也需要持續推出新商品。例如其客戶美心食品利用百城設備生產奶黃包、流沙包，並進入山姆會員商店銷售。他認為，台灣業者具備產品創新及品質優勢，透過自動化設備搭配不同原物料，可開發差異化商品，在競爭激烈的市場中尋找機會。

蔡承諺表示，百城今年有2款設備獲選2027年台灣精品獎，包括HM599包餡機及HM106「魔術手」成型設備。其中，HM599每分鐘最高可生產120顆丸子，產品重量從10公克到600公克；HM106可應用於蛋黃酥、麵包及麵團成型，協助業者將部分手工製程導入自動化。百城截至今年6月，設備已銷往全球83個國家，下一步目標拓展至100個國家。

蔡承諺說，「英雄聯盟是烘焙產業共創共榮的舞台。透過產業夥伴的跨領域合作，讓原物料特色、職人技術與自動化設備相互結合，不僅能拓展產品開發可能性，也能協助業者降低生產門檻、提升製程效率。」

面對大陸烘焙市場競爭，德麥芝蘭雅商超總監胡欽華說，近年烘焙商品逐漸進入山姆等大型商超及新興零食通路，部分商超將麵包視為吸引人流的商品，而非主要獲利來源，定價策略與傳統麵包連鎖店不同，迫使麵包業者跟進價格競爭。

胡欽華指，傳統麵包店毛利率若未達6、7成，難以支應門市人員及營運成本。他認為，業界應回歸自身產品特色、維持高品質，透過現烤現製、健康少添加及具視覺吸引力的商品提高附加價值，吸引消費者進店及回購，而非跟隨商超推出相同商品。他也說，部分烘焙通路商品報廢率達1成至1成5以上，業者須透過冷鏈及生產流程管理降低損耗，並依不同通路特性安排產品。

台灣省糕餅商業同業公會聯合會理事長郭沅璋則表示，台灣糕餅業者面臨缺工、缺料及營運成本上升，且台灣糕餅業者多為中小型業者，市場規模有限，未必有足夠資源自行規劃自動化設備，而自動化有助提高效率，也能讓產品標準化、規格化，使產品生產能非常到位。尤其在食安要求提高下，「這應該是個必須要走的路」。

台灣食品機械及自動化設備商百城機械今年成立30周年，11日在江蘇蘇州舉行第13屆「英雄聯盟新品發表會」。圖為百城機械總經理蔡承諺。記者謝守真／攝影

百城機械總經理蔡承諺指出，百城不只提供自動化設備，也透過「英雄聯盟」整合原物料與製程技術，發揮台灣業者在產品創新及品質上的優勢，協助食品業者開發差異化商品，在競爭激烈的大陸市場尋找機會。記者謝守真／攝影