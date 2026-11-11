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「雙11」電商平台異常冷清 前4年沒公布最終GMV…陸媒揪原因

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
11日是「雙11購物節」，然而大陸電商與社群平台卻異常冷清。中新社
11日是「雙11購物節」，然而大陸電商與社群平台卻異常冷清。中新社

今天（11/11）是多家電商平台的「雙11購物節」檔期，然而大陸電商、社群平台卻異常冷清。港媒分析，天貓於2022年首次沒有公布雙11最終GMV，雙11開始式微，加上大陸1年有3分之2的日子都是「購物節」，使雙11轉變為常態化的行銷手段，雙11已退去昔日狂歡光環。

香港經濟日報分析，大數據分析公司星圖數據顯示，今年雙十一綜合電商GMV僅年增2.4%，明顯低於去年同期14.2%，甚至較618有所放緩。花旗也預計整體GMV年增率僅為「低至中」個位數，各平台將繼續不披露GMV總額。曾經萬眾矚目的購物狂歡，已徹底褪去光環。

2022年，天貓歷史上首次沒有公布雙十一最終GMV，僅表示「交易規模與去年持平」。彼時天貓對上一年的GMV為人民幣5403億元。也是在這一年，京東同步放棄最終成交額的公布。換言之，大陸電商對GMV崇拜的終結，始於2022年。

此後數年，平台陸續將敘事重心從「總量」轉向品類表現、用戶參與和AI指標。2026年的冷清正是從那年開始下行趨勢持續發酵的結果。

冷清背後最根本的結構性原因，是促銷的徹底常態化。有陸媒統計，各大電商平台1年之中的電商促銷活動足有上百個，從年貨節、情人節、618到各類補貼專場，「雙十一」不過是其中1個。

淘寶、抖音、拼多多等平台幾乎月月有促銷，秒殺、優惠券、百億補貼輪番上陣，低價早已不是雙十一的專屬福利。當1年有3分之2的日子都在以各種名目打折，「雙十一」那一天的稀缺性便被徹底稀釋。

雙十一已從「創造消費高峰」轉變為「全年常態化營銷節點之一」。1個不再稀缺的節日，自然不再值得消費者熬夜守候。

消費者心態的變化同樣關鍵。經過十多年大特賣的「教育」，加上AI價格工具和歷史價格查詢功能的普及，消費者愈來愈容易識破「先加後減」的套路，衝動囤貨讓位於按需購買。

今年天貓取消跨店滿減、改為官方直降；京東取消預售、現貨開賣，平台主動直接減價，恰恰說明過往「製造焦慮、拉長戰線」的玩法已難以為繼。

與此同時，監管方向也在轉向。大陸商務部等7部門先前明確提出整治「全網最低價」、「自動跟價」等無序競爭行為，引導行業從低價內卷回歸品質與服務。平台不再喊「最低價」，政府反內捲，禁止商家鬥平促銷，狂歡氣氛自然又淡了幾分。

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