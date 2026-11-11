限制措施有漏洞？被美國列入出口黑名單 陸西北工業大學仍購入輝達H200晶片

位於大陸陝西西安的西北工業大學官網10月21日公布的採購紀錄顯示，該校上個月斥資人民幣87.5萬元，購入2顆輝達H200晶片。凸顯美國限制大陸獲取先進技術的措施仍存在漏洞。

西北工業大學是大陸俗稱「國防七子」的7所大學之一。這7所高校直屬工信部，被認為與軍方關係密切。7所學校分別是北京航空航天大學（北航）、北京理工大學（北理工）、哈爾濱工業大學（哈工大）、西北工業大學（西工大）、哈爾濱工程大學（哈工程）、南京航空航天大學（南航）、南京理工大學（南理工）。

路透報導，根據採購紀錄顯示，這批晶片是為西北工業大學管理學院採購，供應商為陝西博算網路科技有限公司，而非直接向輝達購買。

H200是輝達性能最強的晶片之一，可用於訓練和運行先進AI系統。出口這類晶片須獲得美國政府許可，但西北工業大學等被列入黑名單的機構，許可申請通常會被拒絕。

採購紀錄還顯示，西北工業大學今年也透過與中國企業簽訂的5份算力租賃合同，取得使用H200晶片及其他高性能輝達AI處理器的機會。

西北工業大學位於陝西西安，從事軍用飛機、飛彈和衛星相關研究。早在2001年，美國商務部以西北工業大學涉嫌參與飛彈擴散活動及軍事研究為由，將該校列入貿易黑名單，即「實體清單」。美國2019年進一步收緊限制措施，規定向該校出口受管制美國技術的許可申請，原則上應予拒絕。

路透報導分析，西北工業大學的採購情況顯示，與軍方有關聯的中國機構仍可透過國內供應商取得美國AI算力，包括直接購買晶片，或租用搭載這些晶片的伺服器。

路透審查了今年的26份大陸採購及企業紀錄，發現一些大學和研究機構透過境內供應商，購買受到美國出口限制的輝達晶片，或租用採用這類晶片的輝達算力服務，其中部分機構與大陸國防工業或軍事研究有密切聯繫。

美國政府1月起，開始以逐案審批的方式允許部分H200晶片出口中國大陸，但這項政策並未解除針對西北工業大學等美國「實體清單」所列機構的另行限制。

今年1月推出的出口許可規定也要求採取防範措施，防止被列入黑名單的機構及軍事最終用戶，遠端使用根據這項政策出口的晶片，相關規定涵蓋H200處理器及性能較低的型號。

彭博6月曾報導，採購紀錄顯示，至少有7所支持大陸軍方和國防工業的大學在尋求取得輝達H200晶片。