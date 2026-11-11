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余承東：華為手機全新子品牌「OSTA星芒」20日亮相

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為終端BG董事長余承東在微博上預告，11月20日的新品發布會，全新子品牌「OSTA星芒」將首度公開亮相。中新社
華為終端BG董事長余承東在微博上預告，11月20日的新品發布會，全新子品牌「OSTA星芒」將首度公開亮相。中新社

大陸電信巨頭華為常務董事、產品投資評審委員會主任、終端BG董事長余承東，在微博發文預告，11月20日的新品發布會上，華為全新子品牌「OSTA星芒」將首度公開亮相。

新浪科技報導，余承東表示，「11月20日，享界V8將正式上市，尚界Z7T星野套裝也會亮相。還有1個新消息跟大家分享：全新華為子品牌OSTA星芒，將在本次發布會首次和大家見面！」

余承東也「劇透」了全新子品牌的機型命名，這次他發文使用的機型為「OSTA O1 Pro」。有消息稱，星芒首批產品預計包括OSTA O1和OSTA O1 Pro共2款機型，其中O1為傳統直板手機、O1 Pro則採用闊直板設計。

陸媒快科技報導，全新星芒品牌會主攻線上通路、相對有性價比，系列已規劃多款新機，其中1款搭載主動散熱風扇。

有科技博主爆料，首款機型將採用闊直板設計，型號為O1 Pro，提供星空黑、星雲白、星芒紫3款配色；記憶體配置上，星芒O1 Pro將提供12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB共4種版本。

值得注意的是，華為Pura X View闊直板全系均採用12GB運行內存記憶體；但此次曝光的星芒O1 Pro則提供了16GB版本。

星芒品牌被外界視為比照早年獨立出去的品牌「榮耀」，以線上銷售為核心，承接華為主品牌以外的大眾價位市場，傳聞產品搭載麒麟8系或9系自研晶片。

陸媒分析，從華為手機現有產品版圖看，Mate與Pura穩守高端，nova偏線下顏值影像，「暢享」覆蓋更低價位，在線上中端性能區間，長期缺少獨立產品線以應對紅米、iQOO、真我等競爭對手。

華為 余承東 品牌

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