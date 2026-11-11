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黃仁勳捲婚外情共諜疑雲影響兩岸科技業？國台辦僅強調「此事」
輝達執行長黃仁勳深陷婚外情與間諜疑雲，大陸國台辦今天未再做出進一步表態，但強調兩岸企業攜手發展，符合兩岸企業利益，包括半導體在內兩岸產業鏈供應鏈保持穩定強韌，既是客觀事實，也是現實需求。
針對黃仁勳婚外情對象被指控為中國情報機構工作一事，大陸外交部先前對外媒詢問時僅表示，「所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影，汙衊抹黑」。
今天國台辦記者會上有台媒關切此事，大陸國台辦發言人張晗表示，對於相關的消息，有關部門已經做出了回應。
至於此事是否會加深兩岸科技產業的不信任？張晗強調，兩岸產業交流合作，兩岸企業攜手發展，符合市場經濟規律，符合兩岸企業利益，包括半導體在內兩岸產業鏈供應鏈保持穩定強韌，既是客觀事實，也是現實需求。
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