大陸進博會商機衝854億美元 意向成交金額增逾2%創高

第九屆中國國際進口博覽會（進博會）昨（10）日在上海閉幕，中國國際進口博覽局副局長肖露表示，本屆進博會共有162個國家、地區和國際組織參與，吸引4,142家企業參展，按一年計意向成交金額達854.5億美元，較上屆增長2.3%，參展企業數量及成交額均創歷屆新高。

肖露在閉幕記者會上指出，本屆進博會展覽總面積超過44萬平方公尺，其中企業展面積達37萬平方公尺，參展的世界500強及產業龍頭企業超過300家，全球首發、亞洲首秀及中國首展的代表性展品達485項。

進博會共有30多家台商參展，包括南僑食品、喬山健康科技及元祖食品等，喬山健康科技表示，進博會期間能以較低成本提高品牌曝光，過去四屆參展帶來約人民幣20億元效益，品牌曝光及溢出效應都高於預期，大陸不只是生產及研發基地，也是未來銷售重點市場之一，隨著民眾健康消費意識提高，市場仍有很大發展空間。

在貿易對接上，本屆進博會組建51個交易團及700多個交易分團，登記觀眾超過47萬人。肖露表示，展會期間舉辦80場配套活動，累計進行逾4,000輪次對接洽談，舉辦62場集中簽約活動，達成400多項合作意向。

展品方面，澎湃新聞報導，本屆進博會從1萬多件科技類展品中，遴選出十項黑科技及15項硬科技展品，涵蓋具身智慧、高端工具機、航太及智慧出行等領域，人工智慧技術也導入不同展區。

科創板日報則提到，本屆進博會全球首發及首秀展品超過200件，創歷年新高。技術裝備展區首次完整涵蓋半導體材料、設備、設計及成品全產業鏈，三星、SK海力士、高通、英特爾、超微（AMD）及新思科技等國際企業參展。