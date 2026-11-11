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前十月兩岸貿易額年增32% 超越去年全年

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導

大陸海關總署公布，今年前十月兩岸貿易額達3,400億美元，已超越去年全年的3,143億美元，年增32%。

據海關總署美元計價統計，在兩岸貿易方面，大陸10月對台出口108.7億美元，進口279.9億美元，台灣對陸順差逾170億美元。

累計今年前十月兩岸貿易總額達3,400.3億美元，年增32%，已超越去年全年3,143.3億美元。其中大陸對台出口957.7億美元，年增39.7%；自台進口2,442.6億美元，成長29.2%。台灣對陸貿易順差1,485億美元。

產業方面，前十月積體電路出口額年增111.1%，進口額增65.1%；汽車（含底盤）出口973.6萬輛，年增49.6%，出口額成長52.2%。

路透報導，全球競相建設人工智慧（AI）基礎設施，推升大陸高科技產品出口，抵銷部分內需疲弱的影響。前十月高科技產品出口額以美元計價年增47.9%。荷蘭國際集團大中華區首席經濟學家宋林表示，明年貿易成長可能因基期因素放緩，但AI相關產品的貿易需求預料將維持強勁。

路透稱，大陸房市長期低迷，影響民眾消費意願，促使汽車業者積極開拓海外市場。出口依賴加深也使經濟更易受全球需求放緩及貿易壁壘衝擊，順差擴大可能加劇與歐盟等夥伴摩擦。

出口 兩岸 海關

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