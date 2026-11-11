陸貿易順差又站上兆美元 與外貿夥伴緊張關係恐加劇

大陸海關總署公布最新貿易數據，按美元計，10月出口4,123億美元，年增35.2%，遜於市場預期的36.3%；進口3,070億美元，年增41.6%，優於市場預期的33.9%。

受到AI蓬勃發展，中國大陸前十個月的貿易順差達到1.04兆美元，創歷年同期新高，連續第二年突破1兆美元大關，且較去年提前一個月。外界持續憂慮加劇大陸與主要貿易夥伴之間緊張關係。

今年前十個月，按美元計，進出口總值6.52兆美元，年增25.3%。其中，出口3.78兆美元，年增22.7%；進口2.74兆美元，年增29%；貿易順差1.04兆美元。

美中貿易方面，前十月雙邊貿易額達5,227億美元，年增11%。大陸對美出口3,946億美元，年增12.1%；自美進口1,281億美元，成長7.8%，對美貿易順差約2,665億美元。

大陸出口概況

大陸海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來面對各種衝擊和挑戰，中國大陸經濟頂壓前行、向新向優，市場預期企業信心持續轉好，中國外貿保持強勁增長態勢，韌性和活力更加彰顯。

從貿易夥伴看，數據顯示，1-10月，大陸前三大出口市場分別是東協、歐盟和美國。其中，按美元計，對東協出口年增長30.5%，保持在較高水平；對歐盟出口年增長17.2%，對美出口年增12.1%。

就貨物看，10月積體電路出口395.94億美元，年增137.1%；稀土出口8,223.99萬美元，年增45%；汽車出口196.92億美元，年增37.6%；手機出口175.69億美元，年增13.2%。10月高科技商品出口年增速加快至67%，為2021年初以來最快。顯示全球AI投資熱潮繼續推動晶片等電子元件和電腦零部件價格上漲，帶動出口額大增，是當前最主要的出口拉動力。

進口方面，今年前十個月，自動數據處理設備機器零部件、積體電路增速分別為135.7%和65.1%。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，當前晶片進口額在進口總額中的占比已達到20%，對大陸進口增速有很強的拉升作用。

展望後市，東方金誠首席宏觀分析師王青分析，受出口動能延續、上年同期基數抬高等因素的復合影響，11月出口增速有望保持在26%左右，強出口將延續至年底；麥格理分析師稱，大陸出口前景取決於AI熱潮能持續多久，預估中國大陸出口將在第4季進一步加速成長，然後從2027年第1季開始放緩。