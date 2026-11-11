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陸出口再破紀錄 前10月貿易順差破兆美元…比去年還早1個月

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
中國大陸貿易順差持續擴大，前10個月突破1兆美元，比去年出口創紀錄激增時更早達到這一數字。圖為江蘇連雲港貨櫃碼頭。 新華社
中國大陸貿易順差持續擴大，前10個月突破1兆美元，比去年出口創紀錄激增時更早達到這一數字。圖為江蘇連雲港貨櫃碼頭。 新華社

大陸貿易數據持續強勁。大陸海關總署昨公布，十月大陸出口四千一百廿三點三億美元，年增百分之卅五點二；進口三千零七十點五億美元，年增百分之四十一點六。前十月貿易順差累計達一兆四百廿五點九億美元，較去年更早突破一兆美元，也是史上首次連續第二年貿易順差突破一兆美元。今年前十月兩岸貿易額也已超越去年全年。

據海關總署美元計價統計，前十月大陸貨物貿易進出口總值達六兆五千二百廿九億美元，年增百分之廿五點三；其中出口年增百分之廿二點七，進口成長百分之廿九。累計貿易順差連續第二年突破一兆美元，較去年提前一個月達標。

兩岸貿易方面，前十月貿易總額達三千四百點三億美元，年增百分之卅二，也已經超越去年全年三千一百四十三點三億美元。其中，大陸對台出口九百五十七點七億美元，年增百分之卅九點七；自台進口二千四百四十二點六億美元，成長百分之廿九點二。台灣對大陸貿易順差約一千四百八十五億美元。

美中貿易方面，前十月雙邊貿易額達五千二百廿七億美元，年增百分之十一。大陸對美出口三千九百四十六億美元，年增百分之十二點一；自美進口一千二百八十一億美元，成長百分之七點八，對美貿易順差約二千六百六十五億美元。至於俄羅斯，今年前十月中俄貿易額為二四二四點八五億美元，也已超越去年全年的二二七九億美元。

產業方面，前十月積體電路出口額年增百分之一百一十一點一，進口額增百分之六十五點一；汽車（含底盤）出口九百七十三點六萬輛，年增百分之四十九點六，出口額成長百分之五十二點二。

路透報導，全球競相建設人工智慧（ＡＩ）基礎設施，推升大陸高科技產品出口，抵銷部分內需疲弱的影響。前十月高科技產品出口額以美元計價年增百分之四十七點九。不過，路透稱，大陸房市長期低迷，影響民眾消費意願，也促使汽車業者積極開拓海外市場。出口依賴加深也使經濟更易受到全球需求放緩及貿易壁壘衝擊，貿易順差擴大還可能加劇與歐盟等貿易夥伴的摩擦。日經中文網也指出，這可能成為加劇與各國貿易摩擦的因素。

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