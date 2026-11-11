快訊

押寶AI雙雄…台積入股Anthropic、OpenAI 第3季股利增至9元創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

陸10月乘用車出口量暴增

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（「乘聯分會」）九日發布的數據顯示，十月乘用車出口量同比增長百分之六十八點五。 　中新社報導，數據顯示，十月大陸全國乘用車市場零售一六四點三萬輛，同比下降百分之二十七點一，環比增長百分之一點五。新能源汽車方面，十月新能源乘用車市場零售一百一十點九萬輛，同比下降百分之十三點七，環比增長百分之二點三；十月新能源車在國內總體乘用車的零售滲透率達百分之六十七點五，較去年同期增長十點五個百分點，環比增長○點五個百分點。十月燃油車零售同比下降百分之四十五。   　　 　　

乘聯分會負責人表示，十月乘用車市場結構性分化持續放大，「燃油加速萎縮、新能源韌性領跑」成為市場主線，高油價持續加速「油電替代」節奏。

秋季新能源車滲透率本應季節性走平，但今年持續突破新高，十月新能源零售滲透率攀升至百分之六十七點五，創歷史新高。

出口 車市 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大陸10月乘用車零售年減27% 出口卻大增68.5%

大陸10月出口成長41.6% 前十月貿易順差破1兆美元

陸PPI大漲、CPI反跌 陷「成本推動型通膨」

前十月銷美占比 衝高

相關新聞

陸出口再破紀錄 前10月貿易順差破兆美元…比去年還早1個月

大陸貿易數據持續強勁。大陸海關總署昨公布，十月大陸出口四千一百廿三點三億美元，年增百分之卅五點二；進口三千零七十點五億美元，年增百分之四十一點六。前十月貿易順差累計達一兆四百廿五點九億美元，較去年更早突破一兆美元，也是史上首次連續第二年貿易順差突破一兆美元。今年前十月兩岸貿易額也已超越去年全年。

大陸進博會商機衝854億美元 意向成交金額增逾2%創高

第九屆中國國際進口博覽會（進博會）昨（10）日在上海閉幕，中國國際進口博覽局副局長肖露表示，本屆進博會共有162個國家、地區和國際組織參與，吸引4,142家企業參展，按一年計意向成交金額達854.5億美元，較上屆增長2.3%，參展企業數量及成交額均創歷屆新高。

陸貿易順差又站上兆美元 與外貿夥伴緊張關係恐加劇

大陸海關總署公布最新貿易數據，按美元計，10月出口4,123億美元，年增35.2%，遜於市場預期的36.3%；進口3,070億美元，年增41.6%，優於市場預期的33.9%。

前十月兩岸貿易額年增32% 超越去年全年

大陸海關總署公布，今年前十月兩岸貿易額達3,400億美元，已超越去年全年的3,143億美元，年增32%。

陸高新技術企業審核趨嚴 逾6,000家企業被取消資格

大陸數據顯示，2025年以來有超過6,000家企業被取消高新技術企業資格，顯示近年大陸官方對高新技術企業資格審核明顯更加嚴格，未來高新技術企業監管趨嚴是大勢所趨。

陸10月乘用車出口量暴增

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（「乘聯分會」）九日發布的數據顯示，十月乘用車出口量同比增長百分之六十八點五。 　中新社報導，數據顯示，十月大陸全國乘用車市場零售一六四點三萬輛，同比下降百分之二十七點一，環比增長百分之一點五。新能源汽車方面，十月新能源乘用車市場零售一百一十點九萬輛，同比下降百分之十三點七，環比增長百分之二點三；十月新能源車在國內總體乘用車的零售滲透率達百分之六十七點五，較去年同期增長十點五個百分點，環比增長○點五個百分點。十月燃油車零售同比下降百分之四十五。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。