陸10月乘用車出口量暴增

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（「乘聯分會」）九日發布的數據顯示，十月乘用車出口量同比增長百分之六十八點五。 中新社報導，數據顯示，十月大陸全國乘用車市場零售一六四點三萬輛，同比下降百分之二十七點一，環比增長百分之一點五。新能源汽車方面，十月新能源乘用車市場零售一百一十點九萬輛，同比下降百分之十三點七，環比增長百分之二點三；十月新能源車在國內總體乘用車的零售滲透率達百分之六十七點五，較去年同期增長十點五個百分點，環比增長○點五個百分點。十月燃油車零售同比下降百分之四十五。

乘聯分會負責人表示，十月乘用車市場結構性分化持續放大，「燃油加速萎縮、新能源韌性領跑」成為市場主線，高油價持續加速「油電替代」節奏。

秋季新能源車滲透率本應季節性走平，但今年持續突破新高，十月新能源零售滲透率攀升至百分之六十七點五，創歷史新高。