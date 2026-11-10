輝達顯卡崩跌22% 深圳華強北RTX5080被拋售

深圳華強北顯卡市場11月10日最新現貨報價顯示，輝達RTX 5080成交價回落至人民幣1.4萬元（以下報價皆為人民幣），較10月23日的1.8萬元高點，短短半個月內大跌4,000元，跌幅高達22%。此前持續衝高的高端顯卡行情，在經歷11個連續上漲交易日之後，正式進入價格回檔通道。

根據21世紀報導，陸媒走訪華強北核心顯卡商圈發現，不少商戶的報價單一天之內已經更新兩次，上午還掛出1.5萬元的RTX 5080現貨，下午就調降到1.4萬元出貨。一位經營顯卡生意超過十年的批發商透露，過去半個月市場情緒反轉得很快，之前大家都在惜售等漲價，現在沒人敢囤貨了，手裏壓的庫存越早賣出虧得越少。

這一輪顯卡價格有如雲霄飛車般的行情，始於10月底流傳的旗艦顯卡停產傳聞。消息點燃市場熱情後，RTX 5080價格一路衝高，最高接近2萬元，較8,299元的官方建議零售價溢價超過140%。直到10月28日行情突然掉頭，連續五個交易日價格下行，中間僅出現小幅反彈，11月9日單日跌幅就達到近千元，最終在11月10日落到1.4萬元的價位。

值得注意的是，消費級顯卡價格回落的同時，上游品牌端仍在執行漲價策略。七彩虹等主流板卡廠商11月發佈的調價通知顯示，RTX 5080供貨價上調2,500至2,800元，RTX 5090 D V2型號漲幅更是達到2,200至3,300元。行業分析指出，AI資料中心對顯存的巨量需求，持續擠壓消費級顯卡的GDDR7產能，上游記憶體成本持續走高，是品牌端堅持提價的核心原因。

當前華強北市場還出現了明顯的跨境採購熱潮，不少來自印度、俄羅斯、巴西的海外客商集中到店批量掃貨，部分商戶10月海外銷售額占比已經達到五成，進一步分流大陸國內現貨庫存。

業內人士提醒消費者，雖然RTX 5080價格較高峰時下跌4,000元，但目前1.4萬元的價位仍遠高於官方指導價，市場價格尚未完全止穩，剛需用戶可繼續觀望至12月，等待24G顯存新版本RTX 5080上市後再做採購決策，避免在震盪行情中追高。