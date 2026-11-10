阿里巴巴正式公告 旗下晶片公司平頭哥擬分拆赴港上市

阿里巴巴10日公告，正式啓動旗下晶片子公司平頭哥的分拆上市計畫，將其獨立推向資本市場，為這家全棧數據中心晶片供應商開闢獨立融資渠道，同時幫助集團釋放被低估的資產價值。分拆完成後，平頭哥預計仍將維持阿里子公司地位。此前市場消息稱最少募資20億美元。

阿里10日公布文件顯示，平頭哥已於2026年9月11日以保密形式向香港聯交所遞交A1上市申請表格，申請H股在港交所主板掛牌買賣。且香港聯交所已確認其可進行建議分拆。此次分拆擬通過全球發售方式進行，包括面向香港公眾的公開發售及向機構與專業投資者的配售。

公告中，阿里表示這次分拆有三大商業考量：一是分拆有助於投資者將平頭哥的表現與潛力從集團整體業務中獨立剝離加以評估，從而更準確地反映兩者各自的價值；二是獨立上市將提升平頭哥在客戶、供應商及潛在戰略合作夥伴中的獨立形象，增強其商業談判地位；三是上市後平頭哥可獨立進入股本及債務資本市場，並進一步拓寬銀行信貸融資渠道，有助於更有效調配集團整體財務資源。

公告也稱，由於預期建議分拆所涉最高適用百分比率將低於5%，此次分拆不構成上市規則下須予披露交易，亦預期不會影響阿里巴巴在港交所與紐交所的雙重主要上市地位。全球發售的規模、架構及阿里巴巴持股比例的減少幅度目前均尚未確定。

平頭哥晶片業務正加速進入規模化商業階段。阿里第2季財報顯示，基於真武M890晶片的超節點實例已上線阿里雲並開始銷售，截至8月初已服務逾650家客戶，Kimi K3、千問3.8 Max等主流大模型均已借助該實例提供推理服務。