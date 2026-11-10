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上海進博會落幕 意向成交額達854.5億美元創高

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
中國國際進口博覽局副局長肖露10日表示，第九屆進博會吸引4142家企業參展，參展企業數量及意向成交額均創歷屆新高。記者謝守真／攝影
中國國際進口博覽局副局長肖露10日表示，第九屆進博會吸引4142家企業參展，參展企業數量及意向成交額均創歷屆新高。記者謝守真／攝影

第九屆中國國際進口博覽會（進博會）10日在上海閉幕，中國國際進口博覽局副局長肖露10日表示，本屆進博會共有162個國家、地區和國際組織參與，吸引4,142家企業參展，按一年計意向成交額達854.5億美元，較上屆增長2.3%，參展企業數量及成交額均創歷屆新高。

肖露10日在閉幕記者會上指出，本屆進博會展覽總面積超過44萬平方公尺，其中企業展面積達37萬平方公尺，參展的世界500強及產業龍頭企業超過300家，全球首發、亞洲首秀及中國首展的代表性展品達485項。

肖露指出，本屆進博會共有69個國家和國際組織參與國家展，其中「一帶一路」共建國家56個，瑞典、加拿大等12個已開發國家參展，加彭、塞席爾、索馬利亞及摩爾多瓦等國也帶來特色展品或參與展出。

其中，非洲國家加彭（Gabon）首次參展，總統恩古瑪（Brice Oligui Nguema）在5日開幕式上於大陸國務院副總理丁薛祥後致詞。加彭展區傳播事務代表恩古瑪（Lyly Nguema）受訪時向記者表示，中國對非洲國家推出新的政策（指零關稅措施），希望進一步深化、擴展雙方合作。

恩古瑪稱，這次是加彭首次參加進博會，預計未來也將繼續參加，希望展示加彭的優質產品，讓外界了解加彭是一個充滿機會的國家，「對我們而言，第一步、也是最重要的起點就是中國」。她認為，進博會提供尋找潛在投資者前往加彭的平台，可以建立聯繫管道、拓展人脈，逐步建立合作網絡。最重要的是，「從最初的討論與接觸開始」，這對其而言已是收穫。

展品方面，澎湃新聞報導，本屆進博會從1萬多件科技類展品中，遴選出10項黑科技及15項硬科技展品，涵蓋具身智慧、高端工具機、航太及智慧出行等領域，人工智慧技術也導入不同展區。

科創板日報則提到，本屆進博會全球首發及首秀展品超過200件，創歷年新高。技術裝備展區首次完整涵蓋半導體材料、設備、設計及成品全產業鏈，三星、SK海力士、高通、英特爾、超微（AMD）及新思科技等國際企業參展。

此外，進博會設置創新孵化專區，聚焦人工智慧、綠色環保、高端製造及生物醫藥四大領域，匯集近40個國家和地區的633個科創項目，較上屆增加近2成。

在貿易對接上，本屆進博會組建51個交易團及700多個交易分團，登記觀眾超過47萬人。肖露表示，展會期間舉辦80場配套活動，累計進行超過4,000輪次對接洽談，舉辦62場集中簽約活動，達成400多項合作意向。此外，本屆進博會首次舉辦中歐醫療器械專場貿易對接會，約200家中外企業及機構、500多人參與，現場達成超過100項初步合作意向。

人工智慧、具身智慧及高端製造等科技展品成為本屆進博會亮點，主辦單位從1萬多件科技類展品中遴選黑科技及硬科技展品。記者謝守真／攝影
人工智慧、具身智慧及高端製造等科技展品成為本屆進博會亮點，主辦單位從1萬多件科技類展品中遴選黑科技及硬科技展品。記者謝守真／攝影

第九屆中國國際進口博覽會10日在上海閉幕，本屆共有162個國家、地區和國際組織參與，按一年計意向成交額達854.5億美元。記者謝守真／攝影
第九屆中國國際進口博覽會10日在上海閉幕，本屆共有162個國家、地區和國際組織參與，按一年計意向成交額達854.5億美元。記者謝守真／攝影

非洲國家加彭首度參加第九屆進博會，展區傳播事務代表恩古瑪（Lyly Nguema）向記者表示，希望透過進博會展示當地產品，拓展與中國的合作機會。記者謝守真／攝影
非洲國家加彭首度參加第九屆進博會，展區傳播事務代表恩古瑪（Lyly Nguema）向記者表示，希望透過進博會展示當地產品，拓展與中國的合作機會。記者謝守真／攝影

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