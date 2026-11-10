上海進博會國家展 76%來自「全球南方」

上海進博會國家綜合展呼應北京地緣政治布局。第9屆進博會國家綜合展參展國家約76%來自「全球南方」，橫跨非洲、亞洲、拉美、大洋洲等地區；僅約23%來自歐美。

第9屆中國國際進口博覽會（進博會）於5至10日在上海國家會展中心舉行，國家綜合展在5館展出，扣除組織、媒體等展位，現場有66個國家展位，除了中國館以外，有50個展位來自全球南方國家；僅15個展位來自歐美。

來自全球南方國家的展位橫跨非洲、亞洲、拉美、大洋洲等地區，我外交部在6日宣布主動關閉當地駐處的巴布亞紐幾內亞，也有參展這次展會。上海進博會國家綜合展參展國家的分布呼應北京近年積極深化全球南方國家關係的趨勢。

進博會國家綜合展有20個非洲國家參展，占比30%。

非洲國家加彭（Gabon）為第一次參展，加彭總統恩古瑪（Brice Oligui Nguema）獲邀於5日開幕式上致詞，致詞順序緊接在中國國務院副總理丁薛祥致詞後。

加彭展區傳播事務代表恩古瑪（Lyly Nguema）受訪表示，中國對非洲國家推出新的政策（指零關稅措施），許多非洲國家與中國維持長期關係－包括加彭共和國，希望可以進一步深化、擴展雙方合作。

恩古瑪提到，這次是加彭第1次參加進博會，預計未來也將繼續參加，希望可以向外界展示加彭的優質產品，讓大家了解加彭是一個充滿機會的國家，「對我們而言，第一步、也是最重要的起點就是中國」。

她認為，進博會提供一個尋找潛在投資者前往加彭的平台，可以在這個場合建立聯繫管道、拓展人脈，逐步建立起合作網絡，「從最初的討論與接觸開始，這對我們而言已經是一項收穫」。