高度依賴美國 彭博：月之暗面在大陸租用輝達頂級AI晶片

彭博報導，根據提交給北京監管機構的文件顯示，月之暗面今年夏天取得了大批輝達的最先進晶片，突顯儘管面臨美國出口限制，這家中國AI領軍企業仍高度依賴美國硬體。

彭博報導，一份查閱過的文件顯示，月之暗面這家開發出中國大陸最先進AI模型之一的公司8月簽署合約，租用32台超微電腦（Super Micro Computer Inc.）伺服器；這批伺服器搭載輝達B300 GPU，也就是目前市場上性能最強大的AI加速器。

這份原始文件顯示，包含服務器擁有者凌美芯（北京）科技有限責任公司（ Lingmeixin (Beijing) Technology Co）和採購出資方北京中關村銀行（Beijing Zhongguancun Bank）8月4日簽署的兩份貸款協議。

根據條例，中國大陸企業需向人民銀行信貸單位管理的數據庫提交貸款協議資料。北京中關村銀行在簽約後兩天（8月6日）提交相關文件。

不過，在彭博11月3日向月之暗面、凌美芯和北京中關村銀行尋求置評後，數據庫內的相關文件不再提及月之暗面。

月之暗面發言人在給彭博社的電郵聲明中說：「我們目前與凌美芯沒有任何商業關係。我們從未參與，也不曾授權相關貸款或擔保安排，對這一切一無所知。」