大陸多間銀行上調美元存款利率 減輕人民幣升值壓力

路透社報導，最近數週中國有超過6間銀行，包括國有銀行、股份制銀行及外資銀行上調了美元存款利率，當中有銀行的美元存款利率達到4.5%。報導指，在這種「不同尋常」的舉動下，有分析師稱這可能會抑制人民幣升值。

人民幣兌美元中間價10日報6.7167，較9日調升21點，反映人民幣轉強。

路透社9日報導，自2025年初以來，人民幣兌美元匯率已累計上升約10%。近數週中國有逾6間銀行上調美元存款利率到至少自2023年以來的最高水準。

報導表示，有銀行過去數月將美元存款利率上調約80個基點，直至10月利率達到4.5%，接近美國的銀行利率約4.8%。另外，有國有銀行在2週內上調利率2次，超過5萬美元的存款，一年期存款利率超過4%。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林表示，上調美元存款利率的目的可能是想留住美元存款，並維持美元資金來源的穩定；而較高的利率可能會促使部分出口商不將美元兌換成人民幣，進而減輕人民幣升值壓力。

中國人民銀行此前宣布，15日起調高金融機構外匯存款準備金率2個百分點，由現行的4%提高到6%。這是近5年來首次調高這項外匯政策工具，外界認為是想緩解人民幣升值壓力。