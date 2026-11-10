快訊

徐立信昨曬消費券政績 今涉發900份敬老券買票遭搜索約談

搭機注意！12月起加熱菸全程禁用 違規最重判5年

跟上航空業！高鐵宣布一線同仁名牌不再「連名帶姓」 去識別化呈現

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸多間銀行上調美元存款利率 減輕人民幣升值壓力

中央社／ 台北10日電

路透社報導，最近數週中國有超過6間銀行，包括國有銀行、股份制銀行及外資銀行上調了美元存款利率，當中有銀行的美元存款利率達到4.5%。報導指，在這種「不同尋常」的舉動下，有分析師稱這可能會抑制人民幣升值。

人民幣兌美元中間價10日報6.7167，較9日調升21點，反映人民幣轉強。

路透社9日報導，自2025年初以來，人民幣兌美元匯率已累計上升約10%。近數週中國有逾6間銀行上調美元存款利率到至少自2023年以來的最高水準。

報導表示，有銀行過去數月將美元存款利率上調約80個基點，直至10月利率達到4.5%，接近美國的銀行利率約4.8%。另外，有國有銀行在2週內上調利率2次，超過5萬美元的存款，一年期存款利率超過4%。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林表示，上調美元存款利率的目的可能是想留住美元存款，並維持美元資金來源的穩定；而較高的利率可能會促使部分出口商不將美元兌換成人民幣，進而減輕人民幣升值壓力。

中國人民銀行此前宣布，15日起調高金融機構外匯存款準備金率2個百分點，由現行的4%提高到6%。這是近5年來首次調高這項外匯政策工具，外界認為是想緩解人民幣升值壓力。

人民幣 美元

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

銀行調高美元存款利率

日砸重金穩匯 效果有限

銀行資金好緊！搶存款搶到海外去 為何偏偏是新加坡？

IPO融資文件發出後急撤 Anthropic稱定價資訊有誤

相關新聞

高度依賴美國 彭博：月之暗面在大陸租用輝達頂級AI晶片

彭博報導，根據提交給北京監管機構的文件顯示，月之暗面今年夏天取得了大批輝達的最先進晶片，突顯儘管面臨美國出口限制，這家中國AI領軍企業仍高度依賴美國硬體。

香港IPO前10月募資515億美元全球第2創高 比去年全年增40%

香港新股市場今年延續豐收，港交所數據顯示，今年前10個月香港新增上市企業121家，募集資金4039億元（港幣，下同，約515億美元），相比2025年全年增加40%，而人工智能（AI）相關企業正為香港市場注入新活力。

大陸10月出口成長41.6% 前十月貿易順差破1兆美元

大陸海關總署10日公布，今年10月，中國大陸出口4,123.3億美元，較去年同期成長35.2%；進口3,070.5億美元，成長41.6%。由於出口強勁，今年前十個月，中國大陸累計貿易順差已經突破1兆美元，達到1兆425.9億美元。

營收慘跌Nike撤大中華區 台商製鞋供應鏈被迫斷捨離？

Nike大中華區營收連續9季下滑，最新財報更大減22%，如今又傳出將撤銷大中華區總部，併入亞太新組織，決策重心轉往新加坡。這場組織重整，究竟只是Nike因應中國市場衰退的策略調整，還是全球布局正在悄悄轉向？當品牌巨頭重新洗牌，與Nike關係密切的寶成、裕元等台灣製鞋供應鏈，又將面臨什麼變局？

中美貿易戰再休兵兩個月 為下周深圳APEC「川習三會」營造正向氛圍

大陸官方昨（9）日發布一系列對美繼續暫停實施加徵關稅等措施，在此前夕，美方已先行釋放善意。外界認為，這些舉措一方面為中方保留談判空間，更多為下周即將到來的APEC中美雙方元首今年第三次會晤（川習三會）營造正向氛圍。

陸上月PPI增5.7% 創近四年半新高

大陸國家統計局昨（9）日公布，今年10月消費者物價指數（CPI）年增0.7%，漲幅較上月回落0.2個百分點，不如預期；生產者物價指數（PPI）年增5.7%，漲幅較上月擴大0.7個百分點，創近四年半新高。專家指出，國際油價上漲持續推高生產成本，但大陸內需疲弱，使上游價格壓力未能完全傳導至消費端，中下游製造和零售企業將承受成本大增壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。