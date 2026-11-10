環旭10月營收年增近19% 越南擴光通訊完整產能

日月光投控旗下環旭電子上午公布10月自結合併營收人民幣66.44億元，較9月74.86億元減少11.25%，較2025年同期55.89億元增加18.87%，累計前10月自結合併營收人民幣535.24億元，較去年同期增加8.72%。

展望第4季，環旭電子先前預期，單季營收較去年同期成長15%至20%。

展望未來營運，環旭表示，持續開發光通訊業務，今年在中國大陸成都和越南產能規劃持續推動，成都11月可擴產光引擎產能，在越南計畫布局從光引擎到光模組的完整產能，10月自動化組裝線安裝調試，後端測試設備將陸續到位，預計第4季越南產能可完工，後續按照客戶訂單規劃擴產。

環旭表示，持續布局ELSFP外部雷射光源模組，規劃在成都驗證、新品導入（NPI）及量產，預計2027年第1季完工，並按照客戶實際需求，規劃在越南投資ELSFP產能。

環旭指出，越南生產基地產能利用率提升、出貨量成長及生產效率持續改善，有助貢獻整體獲利能力。

在新業務布局除了光通訊，環旭表示，持續推動人工智慧AI算力板卡和伺服器供電等，規劃2027年積極擴張產能，目標2028年取得主機板卡業務。