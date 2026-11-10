大陸10月出口成長41.6% 前十月貿易順差破1兆美元

Nike大中華區營收連續9季下滑，最新財報更大減22%，如今又傳出將撤銷大中華區總部，併入亞太新組織，決策重心轉往新加坡。這場組織重整，究竟只是Nike因應中國市場衰退的策略調整，還是全球布局正在悄悄轉向？當品牌巨頭重新洗牌，與Nike關係密切的寶成、裕元等台灣製鞋供應鏈，又將面臨什麼變局？

2026-11-10 09:00