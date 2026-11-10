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大陸10月出口成長41.6% 前十月貿易順差破1兆美元
大陸海關總署10日公布，今年10月，中國大陸出口4,123.3億美元，較去年同期成長35.2%；進口3,070.5億美元，成長41.6%。由於出口強勁，今年前十個月，中國大陸累計貿易順差已經突破1兆美元，達到1兆425.9億美元。
今年1至10月，中國大陸出口總值較去年同期成長22.7%，進口成長29.0%。今年中國大陸外貿表現亮眼，主要還是與全球AI需求呈現爆發性增長有關。今年前十個月，大陸進出口表現最佳的商品類別為集成電路，前十月累計出口額較去年同期大幅成長111.1%，進口額增幅亦達65.1%。
另，今年前十個月，中國大陸汽車出口累計達651萬輛，較去年同期成長49.6%，出口額則較去年同期成長52.2%。
兩岸貿易部分，10月，大陸對台出口108.8億美元，較去年同期成長61.8%；自台灣進口279.9億美元，成長41.1%。今年前十個月，大陸對台出口成長39.7%，進口成長29.2%，累計對台貿易逆差達1,485億美元。
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