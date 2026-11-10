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中國研製電動飛機 分析：商業模式未必可行

中央社／ 香港10日電

中國商飛研製的「19座級純電動通勤飛機技術驗證平台」CE-25A近日曝光，外界推測，該機最快可能在幾個月後首次試飛，但有分析認為，「其商業模式未必可行」。

上月底，有人在中國大陸社群媒體微博上傳多張似是CE-25A全尺寸技術驗證機的相片，飛機為紅黑塗裝，印有中國商飛標誌，編號為B-0EFH。

明報今天刊登評論文章表示，外界推測，該機已開始滑跑測試，若順利的話，最快可能在幾個月後首次試飛。

文章表示，中國商飛展台展板標註CE-25A的設計航程400至500公里，相當模糊，也太過短。

文章從技術層面分析，假設這是滿載航程，按照主要國家民航監管機構的航空安全法規，一架飛機絕不能飛到目的地機場就耗盡燃料或電量，必須預留再飛30至45分鐘的儲備燃料或電量。這是為了預防因為天氣或各種意外，飛機不能即時降落，必須在上空盤旋好一段時間，甚或要飛到附近的備降機場降落。

文章表示，「以CE-25A最高巡航時速約400公里來說，它就可能要預留下再飛行200至300公里的電量。換言之，其實際商業航程可能只有大約200至300公里。」

文章認為，以這個航程來說，實在很難和高鐵或者自行駕駛競爭，只有一些不便建立高鐵網絡的地區，例如偏遠的山區和海島，才有可能用得著CE-25A。

據稱，這也是為何美國初創航空技術公司HeartAerospace於8月成功試飛最大起飛重量達到11.34噸的純電動飛機Heart X1之後，明確表示不會量產該機型的原因，改為計畫量產30座級的油電混合動力小型支線客機ES-30。

文章表示，「估計即使鋰電池的單體能量密度提升到500Wh/kg，純電動飛機在預留再飛30至45分鐘的儲備電量的情形下，實際商業航程也無法達到500公里，其商業模式未必可行。」

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