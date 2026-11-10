陸銀調高美元存款利率 抑制人民幣升值

據路透報導，多家中國大陸銀行近期大幅提高美元存款利率，在某些情況下甚至高於美國基準利率。業內人士指出，這種異常舉措正在吸引資金，並可能抑制人民幣的升幅。

據相關銀行內部人士透露，最近幾周，包括大陸國有銀行、股份制銀行和外資銀行在內的六家以上銀行將美元存款利率提高到至少自2023年以來的最高水準。

消息人士透露，大陸國有銀行美元存款利率自6月以來已上漲120個基點。部分銀行美元存款利率甚至超過4%，最高達4.5%。

與此同時，人民幣存款利率卻處於相對較低的水準。中國大陸各銀行多次下調人民幣存款利率，以緩和利潤壓力並刺激消費，使得主要國有銀行的本幣存款利率僅0.95%。

大陸銀行提高美元存款利率，實際上給企業和儲戶提供另一種選擇，即暫時持有美元，而不是急於將美元兌換成人民幣。這有助於緩解集中結匯帶來的人民幣升值壓力。