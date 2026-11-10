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中美貿易戰再休兵兩個月 為下周深圳APEC「川習三會」營造正向氛圍

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
在美國總統川普（右）與大陸國家主席習近平預計下周於深圳亞太經合會（APEC）期間舉行會晤前夕，雙方持續調整經貿措施。圖為今年第二次川習會在白宮橢圓形辦公室舉行畫面。(美聯社)
在美國總統川普（右）與大陸國家主席習近平預計下周於深圳亞太經合會（APEC）期間舉行會晤前夕，雙方持續調整經貿措施。圖為今年第二次川習會在白宮橢圓形辦公室舉行畫面。(美聯社)

大陸官方昨（9）日發布一系列對美繼續暫停實施加徵關稅等措施，在此前夕，美方已先行釋放善意。外界認為，這些舉措一方面為中方保留談判空間，更多為下周即將到來的APEC中美雙方元首今年第三次會晤（川習三會）營造正向氛圍。

大陸國務院關稅稅則委員會昨公告，在兩個月內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，但保留10%的對美加徵關稅稅率；大陸交通運輸部同日公告，繼續暫停對美船舶收取船舶特別港務費兩個月至2027年1月10日。

大陸商務部也宣布，自今（10）日起，繼續暫停對美相關出口管制措施兩個月：一項是於2025年4月4日公告，將16家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項；一項是對韓華海洋株式會社五家美國相關子公司的反制措施。

中美經貿互釋善意舉措
中美經貿互釋善意舉措

值得注意的是，中方仍保留10%關稅，代表留有餘地對等安排，因大陸國務院公告明確提及，注意到「美方也在通過301關稅替代已被美國最高法院判決失效的『國際緊急經濟權力法』（IEEPA）關稅」，中方需要保持反制手段的靈活性；此外，公告說「中方將繼續密切關注美方後續舉措，視情況適時調整相關關稅反制措施」，說明10%是一個可進可退的「底牌」。

在此前夕，美國貿易代表署（USTR）公告，原定11月9日到期的178項對陸301關稅豁免延期至2027年1月9日，延長兩個月。清單包含164項通用工業產品、14項太陽光電設備，空調、熱泵、暖通泵件、壓縮機零部件、PCB電路板等上游配套環節，是這輪豁免的直接受益主體。若未延期，清單內貨物將恢復7.5%至25%的附加關稅。

USTR還將對陸船舶港口費、中國大陸製造岸橋（貨櫃起重機）加徵關稅的暫停期一併延至2027年1月9日。

雖然大陸官方表示是落實中美元首會晤共識，但按照大陸官方對外關係行事經驗，有極高機率是為了營造APEC峰會的正面效應。APEC領導人非正式會議定於11月18至19日在深圳舉行。

回顧中美貿易戰，去年2月，川普發動第二次就任美國總統後的貿易戰首波攻勢，美國在中方反制後，對中關稅一度飆升至145%；去年5月，雙方在日內瓦經貿會談後開始互降關稅；去年10月30日川普與習近平在韓會晤後，美中貿易戰暫時緩和。川普與習近平在今年9月的會晤後，同意將關稅休戰延長至明年初。

大陸商務部 川習 國務院 APEC 深圳

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大陸官方昨（9）日發布一系列對美繼續暫停實施加徵關稅等措施，在此前夕，美方已先行釋放善意。外界認為，這些舉措一方面為中方保留談判空間，更多為下周即將到來的APEC中美雙方元首今年第三次會晤（川習三會）營造正向氛圍。

陸上月PPI增5.7% 創近四年半新高

大陸國家統計局昨（9）日公布，今年10月消費者物價指數（CPI）年增0.7%，漲幅較上月回落0.2個百分點，不如預期；生產者物價指數（PPI）年增5.7%，漲幅較上月擴大0.7個百分點，創近四年半新高。專家指出，國際油價上漲持續推高生產成本，但大陸內需疲弱，使上游價格壓力未能完全傳導至消費端，中下游製造和零售企業將承受成本大增壓力。

陸銀調高美元存款利率 抑制人民幣升值

據路透報導，多家中國大陸銀行近期大幅提高美元存款利率，在某些情況下甚至高於美國基準利率。業內人士指出，這種異常舉措正在吸引資金，並可能抑制人民幣的升幅。

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