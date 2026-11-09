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陸水泥企業進軍南美 華新建材擬收購巴西第二大生產商

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸水泥巨頭華新建材8日公告收購巴西CSN CIMENTOS股權，如成功收購，將是華新建材乃至大陸水泥企業首次進入巴西市場。圖／華新水泥官網
大陸水泥巨頭華新建材8日公告收購巴西CSN CIMENTOS股權，如成功收購，將是華新建材乃至大陸水泥企業首次進入巴西市場。圖／華新水泥官網

大陸水泥巨頭華新建材8日公告收購巴西CSN CIMENTOS股權，後者為巴西第二大水泥生產商，約佔巴西市佔的21%。如成功收購，將是華新建材乃至大陸水泥企業首次進入巴西市場，也是打開南美洲建材版圖的里程碑。

華新建材公告，該公司與巴西國家鋼鐵公司（CSN）簽署「股權收購協議」，擬以預估約90.337億巴西雷亞爾（折合約16.42億美元）收購其持有的CSN CIMENTOS BRASIL S.A.（巴西國家鋼鐵水泥公司）99.99%股權。

華新建材表示，本次簽署排他性協議標誌著公司海外併購戰略的重要進展。若本次交易順利完成，將有助於公司進一步優化全球產能佈局，提升在南美市場的水泥業務份額及核心競爭力。

據悉，巴西國家鋼鐵水泥公司擁有7家窯線工廠、6家粉磨站，水泥總產能達1700萬噸/年，約佔巴西市場份額21%，石灰石儲量約22億噸，主力覆蓋巴西東北、東南兩大核心市場。截至2026年6月30日，其總資產24.46億美元、股東權益12.87億美元；受原控股集團財務困境拖累，融資成本偏高，2026年上半年虧損1,181萬美元。

華新建材截至2025年底，在中國水泥企業熟料產能榜中排在第6位，熟料產能約每年8,734萬噸，銷量則排在第5位，約6,196萬噸，排名略高於台泥。且其特殊優勢在海外。截至2025年底，其海外投資熟料產能約 2659.8萬噸，在中國水泥企業中排在第1位。

對華新建材而言，大陸國內建材行業進入存量調整期，向海外要規模、要回報，是頭部企業共同的戰略選擇。華新建材前三季營收296.90億元、歸母淨利28.26億元，年增長41.05%。

水泥 巴西 華新

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