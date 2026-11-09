【專家之眼】從內捲到全職兒女 大陸青年為何愈來愈難？

中共國務院十月廿三日公布「關於適應人工智能技術發展助力構建就業友好型發展方式的意見」，提出探索「失業緩衝期」，讓受ＡＩ影響的勞工有時間培訓、轉職。這項安排仍屬探索，反映官方開始把技術替代造成的就業衝擊納入考量。北京為何在加快發展人工智慧之際，開始考慮失業風險？答案還得從青年求職困難談起。

九月，十六至廿四歲城鎮青年失業率達百分之十八（不含在校生），廿五至廿九歲為百分之七點四，卅至五十九歲則為百分之三點九。今年前九月城鎮新增就業一○五二萬人，顯示市場仍有工作機會；但預估一二七○萬名大學畢業生陸續投入職場，青年面臨的競爭仍相當激烈。

棘手之處是企業需要的人才已經改變。ＡＩ、半導體、機器人與智慧製造擴張，工程研發、軟體及設備維護人才需求增加，企業更看重實作經驗。部分科系課程更新速度趕不上產業變化，學生畢業後才發現所學難以直接派上用場；企業缺人、青年待業，正是學用落差的具體表現。學用落差尤其影響沒有工作經驗的畢業生，他們缺少累積實務能力的第一個機會。

這項矛盾又受到經濟Ｋ型分化影響。今年前三季ＧＤＰ成長百分之四點六，高技術製造業增加值成長百分之十四點三，工業機器人產量增加百分之廿九點一；相較之下，社會消費品零售總額僅增百分之一點一，民間投資下降百分之十點四，房地產開發投資衰退百分之廿點六。新興產業向上，傳統產業及房地產相關工作卻持續承壓。

高科技製造依賴設備與專業人才，產值成長所增加的職缺相對有限；營建、房仲受房市低迷拖累，餐飲、零售則因消費疲弱而縮減招募。新職位集中在部分城市，求職者還得考慮房租、交通與生活成本，轉職的時間成本也隨之提高。對不少畢業生而言，難處在於找不到能發揮所長、待遇又足以負擔生活的工作。

這些處境也寫進了青年流行語。「孔乙己的長衫」說的是苦讀多年，仍找不到與學歷相稱的工作。有人繼續考研、考公務員；有人降低待遇期待，投入被戲稱為就業新「鐵人三項」的外賣、快遞、網約車。這些被官方稱為「靈活就業」的工作，雖提供謀生機會，但工時長、保障不足，生活仍難安定。

另一種選擇是當「全職兒女」。部分青年暫時返家，分擔家務、照顧長輩，同時準備考試或繼續求職。家庭雖提供暫時的依靠，卻也凸顯經濟條件的差異：父母有積蓄，子女便能從容尋找合適工作；家境較拮据者，則須儘快就業以維持生計。同樣面臨求職困難，家庭資源的多寡，也影響年輕人選擇工作的空間。

「捲又捲不動，躺又躺不平」，道出競爭激烈、回報有限的無奈；「上進不如上香，求人不如求佛」，則帶著對前途的自嘲。收入與工作缺乏保障，讓部分人成了「四不青年」－不戀愛、不結婚、不買房、不生子。近期網路流行的「純過日子」、「食慾在線，物慾下線」，則反映年輕人減少非必要開支、降低物質期待，先把眼前生活安頓好的心態。

青年縮減消費，商家面對需求不足，也更不敢增聘。ＡＩ的普及又讓客服、文書及初階分析工作面臨調整，新增技術職位卻要求不同能力。政策提出「失業緩衝期」，是希望讓勞工及早準備；企業是否投入培訓、大學與職訓能否培養產業需要的人才，才是決定轉職能否順利的關鍵。

地區差異讓問題更難處理。二○二六年「中國大學生就業報告」指出，二○二五屆本科畢業生有六成三在地級及以下城市就業，四成二認為課程內容不實用或陳舊。年輕人跨地求職要負擔住宿與生活成本，地方政府推動就業媒合、技能訓練，也受財政與產業條件限制。單靠增加職訓名額，解決不了當地缺乏合適職位的問題。

中國大陸青年就業的難題，已從過去的職缺不足，延伸到產業需求與人才培養難以銜接。北京既要發展新質生產力，也得面對每年上千萬名畢業生、傳統產業轉職與平台勞工的生計。高科技可以帶動產值，吸納大量就業仍須仰賴民營企業與服務業。若產業升級無法帶來更多有合理收入的工作，「內捲」與「全職兒女」所反映的焦慮，仍將是北京必須面對的長期治理考驗。