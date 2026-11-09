陸對27家美企限制措施再暫停2個月 11月10日起實施

大陸商務部今（9）日宣布，為落實中美第八輪經貿磋商共識，自11月10日起，繼續暫停對11家被列入「不可靠實體清單」及16家被列入「出口管制管控名單」的美國企業相關限制措施2個月，合計涉及27家美國企業。

新華社報導，大陸商務部9日連續發布2則新聞發言人答記者問指出，不可靠實體清單工作機制於2025年4月4日發布公告，將11家美國實體列入不可靠實體清單，並採取相應措施。為落實中美第八輪經貿磋商共識，中方決定自2026年11月10日起，繼續暫停2025年4月4日公告相關措施2個月。

商務部表示，根據《不可靠實體清單規定》相關規定，大陸國內企業可申請與上述實體進行交易，不可靠實體清單工作機制將依法進行審核，對符合條件的申請予以批准。

在出口管制方面，商務部指出，2025年4月4日發布公告，將16家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。為落實中美第八輪經貿磋商共識安排，中方決定自2026年11月10日起，繼續暫停實施相關措施2個月。

商務部並稱，出口經營者如需向上述實體出口兩用物項，應根據《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》相關規定向商務部提出申請，商務部將依法依規進行審查，符合規定的將准予許可。