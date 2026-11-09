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大陸張雪機車義大利接連遭竊！這次連機油蓋、後照鏡都被偷

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
張雪曾提醒其他大陸參展商，「你要注意下，周末兩天的時候『0元購』很多，像你這種沒帶鎖的，可能一下就給你摸走了」。圖／取自看看新聞
張雪曾提醒其他大陸參展商，「你要注意下，周末兩天的時候『0元購』很多，像你這種沒帶鎖的，可能一下就給你摸走了」。圖／取自看看新聞

大陸機車品牌「張雪機車」近日赴義大利米蘭參展，未料展示車輛的機油蓋、水箱蓋、油箱蓋等零件竟遭人拆走，就連油箱鎖、後照鏡也沒放過。這已不是張雪機車團隊首次在義大利遭竊，今年9月底，團隊搭乘的巴士才發生背包遭竊事件，當時共有6名成員的背包被偷，其中1人還遺失護照。

據陸媒看看新聞9日報導，張雪機車在義大利米蘭展出期間，展示車輛多項零件遭竊，包括機油蓋、水箱蓋、油箱蓋、油箱鎖及後照鏡等，能拆的零件幾乎都被偷走。

報導指，張雪機車創辦人張雪此前還曾提醒其他大陸參展商，「你要注意下，周末兩天的時候『0元購』很多，像你這種沒帶鎖的，可能一下就給你摸走了」。

值得注意的是，這已是張雪機車團隊短短2個月內，再度傳出在義大利遭竊。今年9月底，團隊搭乘的巴士發生竊案，6名成員的背包被偷，其中1人的護照遺失，連車手簽名照也遭竊。報導稱，當時報警至今依舊沒有回應。有大陸網友感慨，「還是國內治安好，素質高」。

張雪機車9月28日曾發布義大利賽事行程通報，證實團隊成員的隨身背包在途中遭竊，其中3人的包內僅有外套與賽事門票，另外3人則有個人物品遺失，其中1人的護照不慎遺失。團隊表示，事發後已第一時間報警，並聯繫中國駐義大利使館，全體成員均安全，整體行程未受影響。

張雪機車

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