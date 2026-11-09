大陸老人數首度超越兒童 養老金制度面臨壓力

大陸人口老化持續加劇，《中國統計年鑑2026》顯示，2025年大陸65歲及以上人口約2.24億人，首次超過0至14歲的約2.12億人，老年扶養比也首度超過少兒扶養比，相當於每100名勞動年齡人口，對應23名老人、22名兒童。隨著人口結構出現轉折，中國養老金制度也面臨壓力。

據大陸《財經》雜誌8日報導，2025年大陸總扶養比為45.1%，其中少兒扶養比22.0%，老年扶養比23.1%，這是1982年有可比數據以來，老年扶養比首次超過少兒扶養比。

首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授姜全保分析，這次反超是少子化、老齡化與勞動年齡人口下降相互疊加的結果，也是扶養結構的一個轉折點。

報導指，2025年大陸人口出生率為千分之5.63，為有統計以來最低值，總人口較上年減少339萬人。另一方面，1962年至1975年出生高峰的人口，正逐年跨過60歲。2025年大陸60歲及以上人口約3.23億人，占總人口23%。

至於養老金能否持續支應退休人口，報導稱，關鍵在於分清人口帳與制度帳。2025年末大陸城鎮職工基本養老保險參保人數約5.47億人，其中在職職工約3.95億人、離退休人員約1.52億人，相當於每2.59名在職參保者，對應1名離退休人員。

姜全保說，老年扶養比是「年齡結構指標」，不是直接的「經濟負擔指標」，不能簡單理解為每100名就業者供養23名老人。他指出，勞動年齡人口中有在校學生和未就業者，老人中也有人繼續就業、擁有積蓄，或透過照顧孫輩支持子女工作。

不過，姜全保也表示，23.1%的老年扶養比是按照65歲及以上人口計算，但在漸進式延遲退休改革前，大陸男職工60歲、女工人50歲、女幹部55歲就開始領取養老金，意味著制度實際面對的扶養壓力，比23.1%顯示得更緊。

為因應人口老化，大陸自2025年1月1日起實施漸進式延遲退休改革，計畫用15年時間，將男職工法定退休年齡逐步延至63歲，女職工則分別延至55歲、58歲。這也是大陸職工法定退休年齡自1950年代確定後，70多年來首次調整。

與此同時，人口結構轉變也帶來新的消費市場。中國老齡科學研究中心測算，2025年大陸銀髮經濟規模已突破9兆元人民幣，占GDP比重約6%，預計到2035年有望達到30兆元，占GDP比重升至約10%。隨著老年人口增加，健康、照護及消費需求，也正在形成龐大市場。