中國微短劇大舉向海外擴張 占據全球主要地位

根據報導，10月份全球除中國以外的微短劇前100大排行榜上，有82部是由中國業者推出，這使得中國微短劇正在全球主要播放頻道占據主要地位。

綜合中國每經網和香港明報報導，中國已有約10家企業建立海外短劇平台，另有10多款在海外推出的短劇app上線了AI漫畫劇專區，海外市場AI漫畫劇活躍用戶已突破1.5億戶。目前在海外前10名的短劇付費App中，中國廠商占據9席。

報導表示，2026年1至9月，海外微短劇App下載量前20名的榜單中，中國崑崙萬維旗下的FreeReels位居榜首，下載量逾2.3億次；楓葉互動旗下的ReelShort第2，下載量逾1.9億次；麥芽旗下NetShort第3，下載量逾1.8億次。

艾媒諮詢執行長張毅表示，中國短劇的競爭優勢主要來自成熟的內容生產體系和產業資源，包括網文IP數量、由大數據驅動的選題能力、工業化拍攝製作能力，以及人工與AI相結合的生產方式。

此外，中國短劇還具備多平台的投放能力，發行管道涵蓋全球近200個國家和地區。今年上半年，印尼、印度、巴西、菲律賓和墨西哥為海外短劇App下載量最大的5個國家，合計占下載量的64.74%；美國、日本、韓國、英國和巴西為付費短劇淨收入最大的5個國家。

中國官方先前公布，今年前8個月，中國上線的微短劇達43萬部，是去年全年的13倍，其中AI劇比重超過9成，主要是AI技術在微短劇創作中被廣泛應用。

據統計，中國微短劇用戶已超過8億，2025年市場規模突破人民幣1000億元（約新台幣4900億元）。

但也有報導表示，儘管中國AI短劇產量快速擴張，多數卻無法回本。另外，中國「微短劇發展管理辦法」已於9月1日施行，旨在加強監管。