大陸宣布暫停對美船舶收取特別港務費 再延2個月

APEC深圳峰會即將登場前，中美經貿戰繼續維持休戰。繼大陸國務院關稅稅則委員會今日上午宣布，自11月10日13時01分起，在兩個月內繼續暫停實施24%的對美加徵關稅稅率，保留10%的對美加徵關稅稅率，大陸交通運輸部隨後也公告，繼續暫停‌對美國船舶收取船舶特別港務費。

大陸交通運輸部表示，為落實中美第八輪經貿磋商成果，經國務院批准，繼續暫停實施《交通運輸部關於對美船舶收取船舶特別港務費的公告》（交通運輸部公告2025年第54號）、《交通運輸部辦公廳關於印發〈對美船舶收取船舶特別港務費實施辦法〉的通知》（交辦水〔2025〕59號）、《交通運輸部關於啟動航運業、造船業及相關產業鏈供應鏈安全和發展利益受影響情況調查的公告》（交通運輸部公告2025年第55號）至2027年1月10日。

此前，為落實2025年中美吉隆坡經貿磋商共識，大陸交通運輸部曾自2025年11月10日起暫停實施相關措施一年。此次公告是對該暫停措施的延期執行，以配合中美經貿關係的持續緩和與磋商成果的延續。‌‌

2025年4月17日，美國貿易代表署依據《美國對外貿易法》第301條，宣布對中國籍、中國企業運營、中國製造的船舶加收高額港口服務費，原本預計自2025年10月14日正式生效。該限制涵蓋船舶設計、製造、港口物流全產業鏈，將導致中國造船企業出口訂單、航運企業跨太平洋航線運營成本陡增。

作為反制，大陸隨後宣布，對美國籍、美國企業所有／/運營、美資持股25%以上、美國建造的船舶，於2025年10月14日起按每淨噸徵收人民幣400元舶特別港務費，此後逐年上調至640元、880元、1120元，最終成功迫使美國暫緩實施前述針對性措施。