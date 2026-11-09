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數位通膨來襲！大陸10月資訊產品價格驚現2位數增長

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸10月CPI年增0.7%，但電腦、行動電話等數位產品的價格都出現兩位數增長。圖為深圳華強北一家手機店。新華社
大陸10月CPI年增0.7%，但電腦、行動電話等數位產品的價格都出現兩位數增長。圖為深圳華強北一家手機店。新華社

大陸國家統計局今（9）日公布最新數據顯示，今年10月居民消費價格指數（CPI）年增0.7%，漲幅較上月回落0.2個百分點；工業生產者出廠價格指數（PPI）年增5.7%，漲幅較上月擴大0.7個百分點，創近四年半新高。路透指，國際油價上漲持續推高生產成本，但大陸內需疲弱，使上游價格壓力尚未完全傳導至消費端。

據大陸國家統計局官網消息，國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，10月CPI月增率持平，扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.8%，漲幅比上月回落0.2個百分點。PPI月增0.7%，漲幅比上月回落0.5個百分點。

從年增率來看，受國際市場價格變動影響，汽油價格上漲22.4%，帶動能源價格漲幅由上月的7.3%擴大至9.9%。值得注意的是，10月數據儲存設備、平板電腦、電腦和行動電話價格分別上漲45.4%、29.3%、23.0%和16.7%，四項合計就影響CPI年比上漲約0.26個百分點。

另，食品價格則年減2.9%，降幅比上月擴大1.2個百分點。其中，鮮菜、豬肉和鮮果價格分別下降16.9%、8.6%和3.8%；雞蛋價格上漲12.3%。

至於PPI，董莉娟分析，國際能源價格上行，帶動大陸石油和天然氣開採業、煤炭開採和洗選業價格分別月增6.0%和2.7%。受上游基礎能源價格傳導，以及入冬前電煤及燃氣需求釋放等因素影響，下游精煉石油產品製造、煤炭加工、燃氣生產和供應業價格也出現上漲。

另據路透社報導，大陸10月PPI年增5.7%，高於9月的5.0%，也高於路透調查經濟學家預期的5.3%；CPI年增0.7%，低於9月的0.9%，也略低於市場預期的0.8%。

報導稱，儘管大陸第三季經濟在出口保持韌性支撐下，成長優於預期，但家庭需求疲弱持續限制消費支出，加上貿易緊張局勢及全球前景日益不確定，也為出口蒙上陰影。國際油價居高不下，推升煤炭開採、石油和天然氣開採、化工等能源密集型產業成本，但在需求疲弱的情況下，上游價格壓力尚未完全傳導至消費者。

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