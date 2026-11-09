從投行看大陸／大陸銀行信貸業務違規與合規重點分析

信貸、票據、理財是大陸監管機關對銀行行政處罰的三大業務。

信貸、票據、理財是大陸銀行業核心業務，也是體量大、風險高的三大板塊。其中信貸業務違規是銀行業行政處罰的「重災區」，不僅占比較高，處罰金額也較大。

根據大陸近期的監管通報與處罰資料，多數大額罰單涉及貸款「三查」違規、信貸資產分類不準確等問題，要注意「雙罰制」貫穿始終。意味著機構被處罰的同時，相關責任人員被警告、罰款、取消任職資格乃至禁止從業。監管不僅關注單筆業務違規，更延伸至管理層履職有效性、內控流程完整性等深層次缺陷，追溯違規產生的原因。

銀行信貸業務違規問題主要集中於以下方面，要特別注意的是監管推行「穿透式」檢查：

一是貸款「三查」嚴重不盡職：

貸前調查、貸中審查、貸後檢查流於形式是高頻違規點。具體表現為貸前未深入瞭解借款人真實財務與經營狀況；貸時審查不嚴，向不符合條件的借款人發放貸款；貸後檢查不力，未能及時發現資金被挪用，甚至違規發放無實際用途的存單質押貸款。

二是信貸資金被違規挪用：

貸款資金有無按合同約定用途使用，是監管嚴查的重點。尤其是資金違規流入房地產領域或資本市場進行投資套利，甚至回流至借款人帳戶形成資金空轉。

三是違規發放貸款：

部分銀行為了沖規模，放鬆審核，違規向公職人員或無真實經營主體等特殊群體發放個人經營性貸款，甚至有部分經營貸被仲介包裝，以經營貸置換房貸導致資金流入樓市。此外，還有違規發放流動資金貸款用於固定資產投資，違法發放貸款承接本行不良貸款。

四是信貸資產風險分類不準確：

具體表現為將本應歸入不良的貸款仍留在正常或關注類中，從而在帳面上掩蓋風險、維持較低的不良率。或通過以貸還貸、以貸結息、違規帳務處理調節分類結果等方式掩蓋風險。

《固定資產貸款管理辦法》、《流動資金貸款管理辦法》、《個人貸款管理辦法》（統稱「三個辦法」）是信貸管理的制度基礎，信貸業務合規管控可從制度、流程、系統、人員四個維度進行。

首先制度的完備性，建立覆蓋貸前、貸中、貸後全流程的信貸管理制度並及時修訂，強化全流程管控，多管道交叉驗證借款人資質；貸中加強資金流向追蹤與智能預警；貸後建立動態跟蹤機制，一旦發現資金挪用，立即採取收回貸款、壓降授信等措施。

其次，流程維度上著重貸前嚴格落實「雙人實地核查」，對借款人資質、貿易背景、還款來源進行交叉驗證。貸中審查時是否嚴格執行審貸分離，明確了風險緩釋措施；並且按規定頻率開展貸後檢查，以科技手段提升風控精準度，及時對信貸資金流向進行穿透式追蹤。

再者，信貸系統維護有無實現全流程留痕，像是多頭借貸、頻繁逾期這類關鍵風控指標系統能自動預警，並依託大數據分析、人工智慧對交易進行監控。此外，信貸從業人員具備相應專業能力，定期開展合規培訓，並建立員工異常行為排查機制，這些都可納入常態化治理。

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