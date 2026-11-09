陸蘋鏈三巨頭業績不同調 立訊亮眼 藍思歌爾黯淡

在匯率波動、記憶體晶片漲價以及蘋果新品周期調整等多重因素交織下，大陸「果鏈」三巨頭立訊精密、藍思科技、歌爾股份的第3季業績出現不同調。

立訊精密2026年第3季財報顯示，前三季營收人民幣2,850億元，年增29%；淨利人民幣130億元，年增13%。

對於獲利成長速度與營收成長不符，立訊精密在近日揭露的投資人交流活動中表示，主要是匯率升值、記憶體及大宗商品漲價，以及新業務爬坡等因素影響。

隨著消費性電子產業鏈上市公司陸續揭露第3季財報，藍思科技、歌爾股份等果鏈企業的經營表現也呈現不同程度的壓力。其中，藍思科技前三季淨利年減50%，歌爾股份前三季淨利年增1.2%。

傳統消費電子業務面臨需求與成本壓力之際，果鏈企業也正加速向AI算力、機器人等新領域拓展，尋找新的成長空間。