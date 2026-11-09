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大陸能源投資衝31兆 稱冠全球 科技業扮驅動要角

經濟日報／ 記者黃雅慧葉文義／綜合報導
中國企業改革與發展研究會（中企研）報告顯示，2026年中國大陸能源投資總額預估達9,400億美元（約新台幣31兆元），居全球第一，占全球能源投資總額近三分之一。美聯社
中國企業改革與發展研究會（中企研）報告顯示，2026年中國大陸能源投資總額預估達9,400億美元（約新台幣31兆元），居全球第一，占全球能源投資總額近三分之一。美聯社

中國企業改革與發展研究會（中企研）報告顯示，2026年中國大陸能源投資總額預估達9,400億美元（約新台幣31兆元），居全球第一，占全球能源投資總額近三分之一。其中，科技企業正成為能源投資的重要力量，透過購電協定、收併購、自建等方式，保障自身電力需求。

綜合陸媒報導，中企研近日發布「全球能源轉型報告(2026)」，預估2026年全球能源投資增至3.4兆美元，年增5%。其中約2.2兆美元投向電網、儲能、低排放燃料、核能、可再生能源、能效和電氣化領域。

中國大陸能源投資呈現「多軌並行」態勢，一方面低排放發電領域投資已連續兩年下滑；另一方面核電投資與2020年相比增長近三倍且仍在繼續增長，輸配電和電池儲能投資快速增長，反映出中國大陸電力投資正從單純擴大發電規模轉向建設更加靈活、智慧的電力系統。

報告指出，全球能源投資結構已經發生轉變，從挖掘地下的「傳統化石能源」轉向建設地上的「新型電力系統」。

報告指出，席捲而來的人工智慧浪潮，正深刻改變能源投資格局。作為人工智慧發展的「能源基石」，天然氣發電穩定性高、建設速度快，能快速響應資料中心激增的用電需求。報告指出，資料中心的迅猛發展，帶動燃氣輪機訂單激增和價格上漲，並推動小型核電廠（Small Modular Reactor）等新興技術的發展。

能源 中國大陸 再生能源

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