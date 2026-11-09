大陸供應鏈重組 台廠沾光 推進國產替代商機爆發

大陸積極推動關鍵零組件及設備國產化，台廠在供應鏈重組中尋找新商機。高精密運動及控制元件廠大銀微系統（4576）大中華區營銷部業務總監蔡志勇說，大陸客戶因應歐美出口限制，開始尋求國產替代，部分技術尚未成熟會先與具國際合作經驗的廠商共同開發，這為台廠帶來新商機。

蔡志勇在上海進博會期間受訪表示，大陸部分設備客戶已提出以國產產品替代歐美設備及零組件的需求，大銀與同集團的線性傳動製造大廠上銀（2049）主要配合當地廠商開發。其中，大陸傳動零組件廠商技術仍有提升空間，客戶會尋找具國際合作經驗的廠商共同開發。他預期，未來三至五年，大陸半導體設備供應鏈國產替代趨勢將持續推進。

台商大陸布局近況

蔡志勇說，大陸國產替代機會多於挑戰，客戶會主動尋求合作及技術解決方案。AI需求帶動印刷電路板（PCB）、載板、DRAM及CPU等相關設備需求，大銀在相關市場（精密運動及控制元件）成長率約兩至三倍，上銀及大銀來自半導體、自動化及AI相關產業的訂單都相當滿。半導體客戶目前更重交期，需求大於供給；傳統工具機及部分自動化市場則仍面臨競爭壓力。

上銀科技（中國）有限公司總經理張雲傑認為，大陸目前擁有全球最完整的供應鏈體系，上銀透過蘇州廠尋找合適的當地資源，協助企業降低成本、提供性價比更高的產品。據了解，上銀蘇州廠也是其大陸營運總部，主要產品涵蓋精密傳動元件、工業機器人與自動化系統等高階精密型產品。

傳統產業台商也積極搶占大陸內需商機，南僑（1702）食品集團上海總經理林昌鈺說，南僑已連續九屆參加進博會，有助接觸採購客戶及拓展銷售通路。南僑除經營大陸市場，也持續以東南亞為海外布局重點。

喬山健康科技（1736）中國區家用市場部經理花琪指，喬山將大陸視為生產、研發及銷售市場，家用健身市場仍有發展空間。喬山此次展出AI家庭健身生態系，透過體測取得身體數據，依使用者目標規劃個人化訓練課表。喬山已第五度參加進博會，過去四屆參展帶來約人民幣20億元效益。

首次參展的元祖食品則希望藉進博會提高品牌能見度，接觸各地代表團及經銷商，拓展通路。