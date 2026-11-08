宇樹長鑫股價重挫 港媒：AI熱退潮疑從股市開始

亞洲股市在上週最後一個交易日（6日）大跌，宇樹科技和長鑫科技等在香港上市的中國大陸科技公司近期股價重挫，港媒今天撰文質疑，是否中國人工智慧（AI）熱退潮從股市開始。

香港01報導，截至6日收盤，宇樹科技股價已較上市首日下跌22%；長鑫科技估值也在過去一個月縮水近1/4；去年12月上市當天大漲400%的晶片公司摩爾線程，如今股價只有當時的一半。

在全球資本對AI投資回報日漸生疑的大背景下，分析認為，中國科技股熱潮先行降溫，也受其他因素影響。例如，中國AI概念股整體估值過高，科創50指數在大幅下跌後，本益比仍有約100倍，遠高於那斯達克100指數（NASDAQ 100 Index）的30倍。

此外，中國在AI領域最主要的競爭對手美國，在供需兩端同時封鎖中國企業，也引發投資者對行業發展前景的擔憂。

AI股表現欠佳，促使投資者紛紛轉投防禦性資產，進一步加劇科技類股崩盤。為了令疲弱的市場保持流動性，監管層加強對企業上市的管控。

在市場遇冷和監管強化的雙重壓力下，越來越多AI相關企業擱置上市計畫。原定10月28日掛牌、衝刺港股「工業具身智能第一股」的常州微億智造，在招股結束後突然宣布延後上市。

報導分析，可以預見，未來一段時間將有更多AI相關公司放慢上市步伐。延後上市意味融資受阻，企業的研發創新和產能擴張計畫也會隨之受限。

分析指出，這波從股市開始的AI熱退潮，可能引發兩重效應。一方面，隨著此前過度膨脹的泡沫消退，AI行業有望回歸更理性的發展道路；另一方面，若市場降溫過快，融資管道持續收窄，也可能形成惡性循環，拖慢中國AI行業的整體發展進程。