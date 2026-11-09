拒絕低俗 陸整頓AI微短劇

大陸微短劇成為近期不少人手機裡的心頭好，但大陸國家廣電總局將進行新一輪治理整頓。大陸官媒指，針對ＡＩ微短劇質量良莠不齊、ＡＩ技術助長低俗不良內容反彈等問題，該局近日部署開展新一輪「微短劇低俗化同質化專項治理工作」，治理為期二個月，自十一月一日起至十二月底。

新華社六日報導，新一輪專項治理聚焦二方面突出問題。內容創作方面，深化治理兒童類不良、軟色情擦邊、極端對立、拜金主義、嚴重違背家庭倫理道德等低俗不良內容。另外是傳播推廣方面，將治理「片名、宣推素材、彈幕評論、引流片段中的低俗內容」；還會治理「同一劇集通過更換片名或主角姓名等方式，改頭換面、反覆播出」。