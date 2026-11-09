德陽水電機組全球矚目

近日，全球水電與大壩領域極具影響力的盛會—ＨＹＤＲＯ二〇二六國際水電大會暨展覽會在義大利落幕。來自四川德陽的東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）攜常規水電機組、「五型」抽蓄機組、數位化智慧製造等領域最新技術成果與解決方案亮相，展示「德陽造」水電裝備硬核實力。

ＨＹＤＲＯ是國際大壩委員會主辦、國際水媒體集團承辦的系列國際會議，是全球水電行業技術交流、政策對話與商業合作的核心平台。本屆大會以「適應變革，擁抱機遇」為主題，聚焦水電開發、大壩安全、機組升級改造、抽水蓄能、生態保護等熱點領域，彙集全球七十多個國家的一千三百餘位嘉賓。

作為全球水電裝備製造領域領軍企業之一，東方電機深耕高端水電裝備研製六十餘年。此次參展，是企業持續深耕歐洲及全球水電市場、深化國際產業合作的重要實踐。展會現場，東方電機通過模型展示、圖文交流和多媒體互動，系統呈現水電裝備創新成果，吸引全球客戶和專家駐足諮詢。參展團隊與海內外業主、工程公司、行業專家開展多場技術會談，分享大陸水電裝備技術創新成果與工程實踐，尋求多層次合作契機。