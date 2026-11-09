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京洽會吸外企 深化合作

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
2026北京國際投資貿易洽談會現場。本報北京傳真
2026北京國際投資貿易洽談會現場。本報北京傳真

二○二六北京國際投資貿易洽談會（京洽會）日前舉行。今年京洽會共吸引卅一家境外機構的一百五十餘名境外代表參會。來自世界各地的商協會組織、企業及投融資機構代表相聚北京，圍繞新一代資訊技術、醫藥健康、科技服務等重點產業集群發展需求，探尋雙向投資與跨境產業合作的「北京機遇」。

一邊是境外機構到北京尋找投資新機遇，另一邊是北京企業藉京洽會平台開拓新市場。

現場，阿布達比馬斯達爾城自貿區戰略增長高級經理哈姆紮·阿布·凱西姆是有備而來。前期他已從近卅家擬對接企業中，篩選出七家從事風光儲能的新能源企業，在京洽會現場一對一深入交流。他期待未來自貿區能吸引更多中國的人工智慧、生物科技、生物醫藥、智慧駕駛和新能源等企業入駐。在「京卡科創直通車」閉門會上，近廿家北京科創企業與卡達投資促進局面對面交流，探討企業出海與跨境資本合作。人工智慧行業投融資閉門會，則聚焦科技與資本融合，十家人工智慧企業與投資機構圍繞落地場景、融資需求、產業協同開展對接……京洽會上，這樣的小範圍深度對接一場接一場。

微木控股董事長呂曉彤參加完一場圓桌討論後，立刻被多位來自卡達的嘉賓圍了起來。這場圓桌討論的主題是「從企業、基金、投行視角，解讀北京產業投資價值與跨境資源對接路徑」，許多嘉賓都很感興趣，場下不斷與他圍繞中國具身智慧產業的發展展開探討。

「非常高興能來到這個非常不一樣的平台，討論中國和加拿大企業之間合作的可能性，並探索雙邊貿易和投資之間的新機遇。」加中貿易理事會北京代表處首席代表裴大衛表示，能源、金融服務、製造業、農業食品等將會成為推動雙邊合作和投資的關鍵領域。

北京 自貿區 阿布

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