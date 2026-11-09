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外商布局 上海進博會320日企參展

聯合報／ 特派記者謝守真／上海報導
優衣庫連續第七年參展進博會，今年以「靈感之城」為概念，展示服裝科技及設計成果。據介紹，此次優衣庫在進博會展示融入淮海中路、蔥油拌麵等上海元素的UT系列，呈現商品在地化設計。記者謝守真／攝影
優衣庫連續第七年參展進博會，今年以「靈感之城」為概念，展示服裝科技及設計成果。據介紹，此次優衣庫在進博會展示融入淮海中路、蔥油拌麵等上海元素的UT系列，呈現商品在地化設計。記者謝守真／攝影

日本首相高市早苗二○二五年十一月七日發表「台灣有事」相關言論，引發中日關係緊張，至今屆滿一周年。中日官方近日再就相關言論隔空交鋒之際，正在上海舉行的第九屆中國國際進口博覽會約有三百二十家日資企業參展，規模與去年持平。多家日本企業受訪時均表示，看重中國大陸市場，除持續拓展當地布局，並且透過在地研發及投資設廠深化布局。

共同社六日報導，本屆進博會約有三百二十家日資企業參展，與去年持平。日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）設立由一五五家日本企業組成的聯合展區，豐田、優衣庫、無印良品、Panasonic、資生堂、花王及日產等品牌參展。多家日企大陸高層在展會開幕首日親蒞現場。

豐田汽車（中國）投資有限公司項目經理張晶稱，豐田自首屆進博會起連續九屆參展的「全勤生」，今年以「同行共創」為主題，展出第二代Crown及Corolla等經典車款，也展示中國開發的純電車型及雷克薩斯新車。

她指，Corolla今年迎來問世六十周年，全球累計銷量已達五千七百萬輛，在大陸銷量突破五百萬輛；展區另呈現豐田與大陸合作夥伴發展儲能、氫能等能源應用的成果。

優衣庫連續第七年參展，今年以「靈感之城」為展台概念，展示與東麗共同研發的Pufftech空氣棉服，並首發首售與北歐設計師合作的秋冬系列。品牌公關劉逸珉稱，優衣庫過去一年在全球收集超過四千二百萬條消費者回饋，作為商品改良依據；展區也展示出在地化的概念，以淮海中路、蔥油拌麵等元素設計的上海在地ＵＴ系列，並透過展台呈現LifeWear理念、面料科技及設計。

在此同時，中日官方近日再就相關言論隔空交鋒。大陸外交部發言人郭嘉昆六日表示，當前中日關係面臨嚴重困難，責任完全在日本一方。日本ＮＨＫ報導，日本官房長官木原稔同日說，日本政府對台灣的立場與一九七二年「日中共同聲明」所載內容一致，沒有改變。

張晶表示，豐田會依當地市場需求調整策略，可能受到輿論方面影響，但若認為方向正確，就會堅定前進，「持續看好中國市場」。豐田是堅持長期主義的企業，從會長豐田章男早年負責大陸業務時就已重視大陸市場。目前專為大陸開發的純電車型合計交付量已超過二十萬輛，Lexus上海工廠預計二○二七年投產。劉逸珉則說，公司大陸業務仍呈「增收增益」；公司持續看好大陸市場，並有開店及店鋪改造計畫。

上海 布局 中日

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