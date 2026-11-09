達9400億美元！陸2026年能源投資額冠全球 AI改變投資格局

中國大陸成立首個「冷門絕學學院」，研究範圍涵蓋十餘種民族古文字及古典學等，同時啟動全國冷門絕學聯盟。校方稱，這是依據「立足鑄牢中華民族共同體意識、維護國家文化安全、搶救瀕危古文字古文獻、夯實文明自主闡釋根基」的戰略定位。

2026-11-09 00:00