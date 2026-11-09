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達9400億美元！陸2026年能源投資額冠全球 AI改變投資格局
中國企業改革與發展研究會（中企研）報告顯示，二○二六年大陸能源投資總額預估達九千四百億美元（約新台幣卅一兆元），居全球第一，占全球能源投資總額近三分之一。其中，科技企業正成為能源投資的重要力量，透過購電協定、收併購、自建等方式，保障自身電力需求。
綜合陸媒報導，中企研近日發布「全球能源轉型報告（二○二六）」，預估今年全球能源投資增至三點四兆美元，年增百分之五。其中約二點二兆美元投向電網、儲能、低排放燃料、核能、可再生能源、能效和電氣化領域。
大陸能源投資呈現「多軌並行」，一方面低排放發電領域投資已連續兩年下滑，尤其集中在太陽能和風能領域；另一方面核電投資與二○二○年相比增長近三倍且仍在繼續增長，輸配電和電池儲能投資快速增長，反映出大陸電力投資正從單純擴大發電規模轉向建設更加靈活、智慧的電力系統。
報告指，全球能源投資結構已發生轉變，從挖掘地下「傳統化石能源」轉向建設地上「新型電力系統」。席捲而來的人工智慧浪潮，正深刻改變能源投資格局。作為人工智慧「能源基石」，天然氣發電穩定性高、建設速度快，能快速響應資料中心激增的用電需求。資料中心的迅猛發展，帶動燃氣輪機訂單的激增和價格上漲，並推動小型核電廠等新興技術發展。
報告並指，全球能源轉型現狀呈現「化石能源短期反彈、清潔能源加速提質」並存的特徵。
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