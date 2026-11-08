APEC峰會將登場 深圳加強快遞安檢

美中農產品貿易前景仍存變數，雙方近期對關稅減讓及農產品採購承諾各有立場，美方也要求大陸履行採購安排。美國農食品業者近日在進博會展覽期間表示，中國市場具商機，但企業除面對關稅及市場准入限制，也須留意貿易關係變化，不宜過度依賴單一市場。農產品生產者也應專注提升品質及永續生產以因應市場變化。

2026-11-08 15:48