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APEC峰會將登場 深圳加強快遞安檢
亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議18日至19日在中國廣東省深圳市舉行。廣東省郵政管理局日前公告，對寄往深圳市轄區內的快遞實施臨時性安全管理措施，投遞時效可能受影響。
香港01今天報導，廣東省郵政管理局公告表示，為確保深圳APEC會議安全順利舉辦，在1日至22日期間對寄往深圳市轄區內的郵件快件實施臨時性安全管理措施。
臨時性安全管理措施包括對郵件快件實行「過機安檢」或採取其他必要的安全查驗程序。內件物品若不符合寄遞安全管理規定，寄遞服務將會受到限制。
公告表示，因實施臨時性安全管理措施，郵件快件投遞時效可能受到影響。
公告並提醒，有網購計畫的消費者，提前與電子商務經營者溝通，合理安排網購與寄遞事務。
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