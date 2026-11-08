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大陸續對美化工品正丙醇課雙反稅 美中貿易角力繼續

中央社／ 台北8日電

中國政府日前公布，繼續對原產於美國的正丙醇（NPA）徵收反傾銷和反補貼稅。分析指出，正丙醇不僅用於食品包裝，也涉及新能源電池產業鏈，這反映美中貿易摩擦已擴至新能源和化工原材料領域，但象徵意義大於實際貿易規模。

綜合官方新華社等陸媒報導，中國商務部5日公布兩份公告，6日起繼續對原產於美國的正丙醇徵收反傾銷和反補貼稅，實施期限5年。

2020年11月18日，中國商務部決定對從美國進口的正丙醇徵收反傾銷和反補貼稅，期限5年。2025年11月18日，中國商務部決定對上述措施啟動期滿複審，本月5日的公告為複審後的裁定。

根據新裁定，「雙反」稅率不變，反傾銷稅率為254.4%至267.4%，反補貼稅率為34.2%至37.7%。

正丙醇廣泛應用於食品包裝生產，也是新能源汽車鋰電池電解液的重要組成部分。中國商務部的公告指出，如果終止反傾銷和反補貼措施，美國正丙醇的傾銷和補貼可能繼續或再度發生，對中國正丙醇產業造成的損害可能持續或再度發生。

美國之音近日引述美國南卡羅來納大學艾肯商學院（USC Aiken）講座教授謝田表示，在當前美中經貿競爭仍然持續的背景下，貿易救濟措施也具有一定的戰略和談判含義。

謝田分析，「從政策邏輯上看，這是中國近年來更加重視產業安全和關鍵供應鏈自主可控的延續」。

據報導，中國延續正丙醇「雙反」稅將繼續影響一些生產和出口正丙醇的美企，例如在反傾銷稅率上，陶氏化學公司（The Dow Chemical Company）和OQ化學公司（OQ Chemicals Corporation）的稅率仍維持254.4%及267.4%。

加州大學戴維斯分校(UC Davis)經濟系客座教授廖啟宏指出，如此高的反傾銷與反補貼稅率將大幅削弱美國產品在中國市場的價格競爭力，但是對美國整體經濟影響相當有限。

廖啟宏說：「正丙醇畢竟只是化學產業中的特定產品，而且相關關稅已經實施多年。因此，這次延長措施所造成的新增衝擊應該遠小於2020年最初實施時的影響。」

謝田認為，這反映美中貿易摩擦已從傳統製造業擴展到新能源和化工原材料領域，增加美國企業進入中國市場的不確定性，不過象徵意義可能大於實際的貿易規模。

美中貿易 對美 新華社

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