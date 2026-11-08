從歐美供應商到大陸國產化 台廠在供應鏈重組中找新商機

面對全球供應鏈重組，大陸提高關鍵零組件在地化要求，台廠也從中尋找商機。上銀持股的關係企業大銀微系統大中華區營銷部業務總監蔡志勇表示，部分大陸設備廠因應歐美出口限制，尋求國產設備及零組件替代，大銀憑藉國際合作經驗，協助當地廠商開發產品。

蔡志勇8日接受本報記者訪問時表示，大陸近年積極發展半導體、人工智慧（AI）及自動化產業，帶動相關設備與零組件需求增加。其中，AI、半導體及相關的印刷電路板（PCB）、載板市場，近期成長幅度約為兩至三倍。他說，不論是上銀還是大銀，來自半導體、自動化及AI相關產業的訂單都相當滿。

蔡志勇指出，AI需求也推升PCB、DRAM及CPU等領域設備需求，帶動既有半導體客戶訂單增加。相較之下，傳統工具機市場表現持平，部分與AI相關的工具機產品有兩至三成成長，但傳統產業需求仍持平或略微衰退。

他表示，目前市場呈現不同產業需求分化的情況，AI及半導體相關客戶最在意的是交貨時間，而非價格；由於需求大於供給，客戶優先確認廠商能否按照生產排程交貨，即使業者因成本變動提出調價，客戶也大致能夠接受。相較之下，傳統工具機及自動化市場競爭仍相當激烈。

談到大陸推動關鍵零組件國產化，蔡志勇表示，部分大陸設備廠因設備或零組件容易受到歐美出口限制，開始尋求國產產品替代。不過，當地傳動零組件廠商的技術水準仍有提升空間，因此設備廠會尋找具有國際合作經驗的業者協助開發，大銀也因此有機會參與產品開發，協助大陸設備廠替代部分歐美供應商。

蔡志勇預估，隨著大陸廠商持續提升技術，未來三至五年，部分原由歐美業者供應的半導體設備及零組件，可能逐步由大陸產品取代。他認為，國產替代對大銀而言帶來的機會多於挑戰，客戶會主動尋求合作，討論如何開發符合需求的產品。

上銀科技（中國）總經理張雲傑則表示，大陸目前擁有全球最完整的供應鏈體系，上銀透過蘇州子公司尋找合適的當地資源，協助台灣降低成本、提供性價比更高的產品，提升公司競爭力。他說，上銀也能運用這些優勢，協助其他台廠達到「降本增效」的效果。

上銀科技（中國）總經理張雲傑表示，大陸供應鏈資源完整，上銀透過蘇州子公司尋找當地資源，協助台灣降低成本、提升產品競爭力。圖為上銀科技（中國）有限公司在第9屆進博會的展台。記者謝守真／攝影