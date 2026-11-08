美農食品業者看中國大陸市場：商機與市場准入挑戰並存

美中農產品貿易前景仍存變數，雙方近期對關稅減讓及農產品採購承諾各有立場，美方也要求大陸履行採購安排。美國農食品業者近日在進博會展覽期間表示，中國市場具商機，但企業除面對關稅及市場准入限制，也須留意貿易關係變化，不宜過度依賴單一市場。農產品生產者也應專注提升品質及永續生產以因應市場變化。

美國貿易商Import Solutions總經理唐偉杰（Jared Turner）6日受訪時表示，Import Solutions主要協助美國養雞場、養牛廠及肉類加工廠將產品出口至中國，負責銜接前端生產與進口端採購需求。他指出，關稅是美國食品業者進入中國市場必須面對的問題，但並非最重要的挑戰，企業還須熟悉當地文化、消費習慣及銷售通路，才能持續經營。

唐偉杰指出，中國海關對肉品的抽檢項目及產品規格要求嚴謹，部分美國加工廠難以迅速因應，因此協助供應商符合相關規範，是跨國肉品貿易的重要環節。

不過，唐偉杰認為，儘管如此，美國牛肉仍具市場競爭力，其中一項優勢是美國農業部（USDA）的品質分級制度，透過明確的分級標準，特選級等各項等級標準明確且無法作假，能給予採購商信心，相較於其他標準參差不齊的供應國，美國牛肉的品質透明度具有明顯優勢。

另一方面，印地安納州大豆聯盟會員與政策委員會主席代表哈丁（David Hardin）則指出，印地安納州大豆種植業者樂見中國買家重返美國大豆市場，也肯定美中兩國領導人透過對話，為雙邊貿易關係降溫。他表示，美國農民重視與各國的貿易關係，期待雙方談判代表朝共同目標努力。

不過，對於美中關係若再度惡化，是否可能影響採購協議，哈丁坦言，美國生產者對各項貿易關係始終存在顧慮，但不會過度聚焦任何單一國家。他表示，農民更應專注於自身能掌握的事情，包括生產高品質、以永續方式種植的農產品，降低產品碳足跡，以回應客戶需求。