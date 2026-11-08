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聚焦AI賦能傳媒 陸主辦第7屆世界媒體峰會發布「北京共識」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
由大陸官媒新華社和北京市人民政府共同主辦世界媒體峰會7日在北京舉行。新華社
由大陸官媒新華社和北京市人民政府共同主辦世界媒體峰會7日在北京舉行。新華社

由大陸官媒新華社和北京市人民政府共同主辦世界媒體峰會7日在北京舉行，會上發布「北京共識」，倡議致力於推動AI在媒體領域的普及和負責任應用，讓技術成果惠及處於不同發展階段的各國媒體，同時倡議發起全球媒體人工智慧應用標準共建計劃，發布「全球媒體人工智能應用合作框架」。

綜合新華社、大公報報導，北京共識指出，AI正引領新一輪科技革命和產業變革，深刻改變人類生產生活方式和世界發展格局。與會者願意發揮媒體獨特優勢，凝聚各方共識，共同推進合作行動落地見效，推動人工智慧時代全球媒體轉型發展。同時倡導秉持客觀公正立場，抵制虛假信息、不實報導，為應對全球性挑戰搭建理性對話渠道。

此外，新華社倡議發起全球媒體人工智慧應用標準共建計劃，中方包括：人民日報社、新華通訊社、中央廣播電視總台、北京大學、清華大學、中國人民大學等。外方包括：俄羅斯塔斯社、越南通訊社、「俄羅斯報」、伊斯蘭合作組織通訊社聯盟等。

該峰會聚集全球主流媒體，包括新華社、美聯社、路透社、法新社、美國有線電視新聞網（CNN）負責人就智能時代媒體演變的方向、路徑和對策展開探討。

美聯社社長兼首席執行官戴茜薇會上表示，美聯社長期運用AI與自動化技術，理念是賦能而非取代記者，配套出台清晰的AI編輯規範，把人工審核和責任機制放在首位，同時和AI企業合作，守護原創新聞價值。

英國報聯社集團新聞學院院長恩澤克武指出，報聯社的明確紅線是，使用人工智能輔助轉寫、資料檢索等後台工作，但不直接用人工智能生成新聞成品，新聞從業者必須堅守現場報道與編輯把關的核心職責。

「俄羅斯報」社長帕維爾·涅戈伊察表示，信息的生產越便宜，價格越低廉，它的真實性對編輯部而言就越昂貴。他們現在正從內容生產的經濟模式轉向信任的經濟模式。

據悉，論壇上反復傳遞同一個判斷：人工智慧可以提速增效，而價值判斷、倫理良知、人文溫度，只能來自新聞從業者自身，技術創新不能以犧牲新聞真實性作為代價。

北京 峰會 媒體 人工智能

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